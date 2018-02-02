С помощью нее рекламодатели смогут продвигать публикации, содержащие видео, фотографии и ссылки

«Одноклассниках» появилась нативная система рекламного продвижения записей. Нажав на кнопку «Продвинуть» владельцы групп могут прорекламировать публикации и оплачивать услугу банковской картой внутри соцсети, сообщили в пресс-службе компании.

Новая система поддерживает таргетинг по возрасту, полу, интересам, уровню дохода и географии. Публикация может размещаться только в лентах пользователей, не состоящих в группе, или всей доступной аудитории. В ближайшее время планируется настройка «супергео» – возможность таргетировать рекламу на локальную аудиторию, находящуюся рядом с нужным местоположением. Расширенные возможности таргетирования и настройки рекламы доступны в личном кабинете myTarget.

«За последнее время в «Одноклассниках» выросла целая экосистема для бизнеса и групп. Внутри соцсети группы могут создавать витрины с товарами и услугами, дополнительные сервисы для подписчиков на платформе приложений, чат-ботов для общения с клиентами и использовать любой из десятка рекламных форматов. Нативная система продвижения – следующий шаг в развитии этого направления, который позволит удобно размещать рекламу малому бизнесу и тематическим сообществам практически с любым бюджетом», – Семен Боярский, директор по развитию стратегических продуктов социальной сети Одноклассники.

Статистику публикаций с продвижением можно отслеживать в настройках группы, где доступны данные о показах и суммарном охвате рекламы, потраченном бюджете и количестве кликов.

Минимальный бюджет на продвижение публикации – 120 рублей, которые при широком выборе аудитории дадут охват в несколько тысяч человек, стоимость определяется аукционом рекламной системы. Рекламодатели могут также определить максимальный бюджет на рекламу в день. Нативная рекламная система позволит всем группам продвигать контент, не покидая соцсети, и уменьшит порог входа для рекламодателей.