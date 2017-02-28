Главными драйверами роста стали мобильная реклама и видеоформаты





По итогам 2016 года социальная сеть «Одноклассники» получила на 25% рекламных доходов больше, чем годом ранее. Основными драйверами роста стали мобильная реклама и видеоформаты, следует из официального сообщения соцсети.

За прошедший год доходы от мобильной рекламы выросли на 29%, тогда как видеоформаты принесли соцсети на 108% доходов, чем в 2015 году. Эффективность рекламы, размещенной через myTarget, единой для ресурсов Mail.Ru Group рекламной платформы, показала рост на 86%. Такая динамика стала возможной за счет увеличения мобильной аудитории соцсети и стремительного роста популярности видео в «Одноклассниках» и повышения эффективности рекламных форматов, говорится в сообщении.

«Последний год мы работали над имиджем и смогли увеличить охваты, рекламную эффективность и количество клиентов. Ставка по-прежнему на мобильный формат и видео, так как именно эти направления развиваются в ОК динамичнее всего. Новый рынок - это бюджеты ТВ-рекламодателей, которые все больше уходят в digital. У нас для этого есть и продукт, и аудитория», - отметил Антон Федчин, руководитель проекта «Одноклассники».

В 2016 году «Одноклассники» активно развивали рекламный инструментарий. Так, было запущено продвижение постов в ленте и нативное видео в ленте с автоплеем. В июне в соцсети на всех платформах заработала рекламная карусель, с помощью которой рекламодатели получили возможность создавать от трех до пяти слайдов, привязывая для каждого из них разную ссылку.

Кроме того, рекламные возможности ОК реализует рекламный сервис Mail.ru Group – myTarget, который в этом году открыл возможность узко таргетировать рекламу на аудиторию, а также запусти такие новые инструменты, как локал-гео - возможность таргетирования с точностью до дома, рекламу look-alike - таргетирование на пользователей со схожими поведенческими характеристиками, DMP-платформу и кросс-сетевой видеопромопост в соцсетях.

В текущем году соцсеть «Одноклассники» продолжила работу по развитию рекламных инструментов и уже начала тестирование нового рекламного формата Canvas - интерактивных мобильных промопостов. Первым протестировал новый формат «Canvas».