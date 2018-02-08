Соцсети совместно с компанией Telesport добавят интерактива к Играм

«Одноклассники» и «ВКонтакте» совместно с компанией Telesport в прямом эфире покажут все соревнования Олимпийских игр в Пхенчхане во время которых пользователи соцсети смогут не только наблюдать за соревнованиями, но и принимать участие в трансляциях: задавать вопросы комментаторам в чате, а также наблюдать за их работой в режиме онлайн, смотреть интервью с журналистами и спортсменами.

Во время Игр в «Одноклассниках» можно будет пообщаться со спортсменами. Олимпийцы будут выходить в прямой эфир из Пхенчхана, а российские чемпионы и другие именитые спортсмены проведут в соцсети видеочаты с болельщиками.

Вести прямые эфиры с Олимпиады в соцсети будут как известные спортсмены и журналисты, так и киберспортивные комментаторы. В частности, Олимпиаду в ОК будут комментировать Юлия Липницкая, Алексей Андронов, Кирилл Дементьев и другие. Кроме того, в дни проведения Олимпиады ОК проведут видеочаты с российскими спортсменами и шоу с обзором самых ярких моментов Игр.

В «ВКонтакте» представит онлайн-дневники из Пхенчхана олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун. Спортсменка поможет пользователям социальной сети познакомиться с атмосферой зимних Игр-2018 и пообщаться с болельщиками, туристами и спортсменами. «Всем привет, я Рита Мамун и я еду на Олимпийские игры в Корею. Всю ситуацию, которая сложилась вокруг наших олимпийцев, я считаю очень несправедливой. Но я безумно рада за тех ребят, которых допустили. Так вот, я поеду на зимнюю Олимпиаду в Корее, чтобы поддержать наших ребят, показать и рассказать вам о том, что происходит за пределами стадионов», – сообщила она.

В «Одноклассниках» пройдет флешмоб в поддержку российских спортсменов. С помощью специального формата публикаций пользователи ОК со всей страны смогут поделиться эмоциями от просмотра Игр с хэштегом #ЗимняяОлимпиада2018. За просмотр трансляций олимпийских соревнований в ОК пользователи получат специальный коллекционный бейдж на фотографию профиля с изображением олимпийского Мишки.

«С помощью наших партнеров из «Одноклассников» мы покажем в социальной сети максимально разнообразный контент из Пхенчхана. Круглосуточная трансляция, обзоры и аналитика и даже комментарии киберспортсменов – всё это сделает просмотр Олимпиады интересным для самой разной аудитории и всех российских болельщиков», – сообщает Илья Рустамов, генеральный продюсер Telesport Group.