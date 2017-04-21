Партнерская программа позволит сообществам зарабатывать на персонализированной рекламе



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«ВКонтакте» и «Одноклассники» поделятся рекламными доходами с производителями уникального контента: СМИ, новыми медиа, видеоканалами, блогерами и крупными пабликами. Соцсети начали тестировать партнерскую программу, к которой подключились некоторые категории сообществ. В дальнейшем попробовать новую систему монетизации смогут все группы, соответствующие регламенту.

Благодаря «партнерке» владельцы групп смогут получать стабильный доход и не тратить ресурсы на привлечение рекламодателей. Возможности таргетинга социальных сетей позволят показывать персонализированную рекламу от имени группы. В свою очередь, рекламодатели смогут размещать более эффективную рекламу и меньше зависеть от годовой инфляции.

«Некоторые группы уже стали новыми медиа, их охват сопоставим с традиционными СМИ. Партнерская программа позволит группам получать дополнительный доход прямо от социальной сети. Повышение эффективности рекламы за счет показа персонализированного сообщения, а не одного поста для всех подписчиков группы, позволит снизить рекламную нагрузку на пользователя и повысить качество контента в ленте социальной сети», — говорит Семен Боярский, менеджер по развитию бизнеса проекта «Одноклассники».

Директор по маркетингу «ВКонтакте» Александр Круглов заявляет, что компания нацелена на построение долгосрочного сотрудничества с сообществами. «Партнерка» облегчит решение организационных вопросов, и администраторы смогут полноценно заниматься созданием контента, общением с подписчиками и развитием сообществ. Кроме того, исчезнут риски блокировок из-за некачественной рекламы.