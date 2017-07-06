Работницы завода Илона Маска рассказали о жестоком обращении и дискриминации



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Женщины, работающие на заводе Илона Маска Tesla в калифорнийском городе Фримонт, пожаловались на сексизм и дискриминацию по отношению к ним со стороны коллег-мужчин, сообщает The Guardian.

Всё началость с того, что сотрудниц Tesla пригласили на праздничный вечер в честь 8 марта, посвященный косметическим средствам по уходу за кожей. Женщины сочли это оскорбительным, и тогда руководство завода решило провести собрание. На нём присутствовали порядка 100 человек, среди которых было 20 женщин. Когда модератор мероприятия попросил поднять руки тех сотрудниц, которые сталкивались с домогательствами на рабочем месте, отозвалась большая часть присутствовавших женщин.

Женщины одна за другой брали микрофон и делились историями о сексуальных домогательствах, жестоком обращении со стороны мужчин-руководителей и о дискриминациях. Они рассказали, что чувствуют себя небезопасно из-за мужчин-менеджеров, а также подвергаются сексистским замечаниям со стороны своих начальников. Кроме того, они сообщили о неосуществившихся повышениях и невыплаченных им бонусах, в отличие от мужчин-сотрудников.

Тему неравного отношения к женщинам в Tesla в прошлом году подняла инженер компании Эй Джей Вандермейден, подав в суд на руководство за дискриминацию. По ее словам, руководство игнорирует жалобы на домогательства и платит ей меньшую по сравнению с мужчинами зарплату. В июне стало известно, что Tesla уволила Вандермейден после ее жалобы. Представитель компании заявил, что была нанята «нейтральная сторона», которая провела расследование по данным обвинениям. В итоге следствия, частные специалисты не обнаружили доказательств дискриминации.

Tesla опровергла претензии и других сотрудниц. Илон Маск заявил, что в Tesla идут на встречу всем сотрудникам, дают им работу и повышение, хотя те не всегда имеют для этого достаточную квалификацию. А потом эти люди «хотели засудить Tesla на миллионы долларов, потому что считали, что были повышены недостаточно».

Напомним, что подобные обвинения в сексуальных домогательствах и унижениях пошатнули авторитет другой крупной компании - Uber. Многим менеджерам, в том числе генеральному директору компании, пришлось оставить свою работу из-за обвинений в сексизме.