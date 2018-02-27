В Барселоне стартовал международный форум

Ежегодный Mobile World Congress (MWC) начал свою работу в Барселоне. Крупнейшие производители электроники традиционно представили на международном форуме свои новинки.

Южнокорейская корпорация Samsung презентовала флагманские смартфоны Galaxy S9 (диагональ 5,9 дюйма) и S9+ (6,2 дюйма). Устройства оснащены двумя камерами с разрешением в 12 и 8 мегапикселей. Улучшенная камера имеет объектив с двойной диафрагмой, что позволяет делать яркие снимки в условиях низкой освещённости. Galaxy S9 способен на «сверхзамедленную» съёмку 960 кадров/сек. S9+ снабжен дополнительным широкоугольным объективом. Благодаря распознаванию мимики и переносу на анимированное изображение пользователь может превратить селфи в уникальный «сэлфимоджи». Кроме того, в S9 и S9+ встроены «умные» помощники — SmartThings для управления бытовой техникой и интегрированный в камеру Bixby. В России продажи новых смартфонов Samsung стартуют 16 марта, цена на них начинается от 59990 рублей.

Вслед за культовой Nokia 3310 компания HMD Global возрождает еще одну модель — «слайдер» Nokia 8110, который прославился благодаря фильму «Матрица». Обновленная версия поддерживает 4G и современные мобильные приложения (Google Assistant, Google Search, Google Maps, Facebook и Twitter). Начало продаж намечено на май, новинка будет представлена в двух цветах: — традиционном черном и «банановом желтом». «Телефон-банан» получил 2,4-дюймовый дисплей, двухмегапиксельную камеру, четыре гигабайта накопителя и аккумулятор, заряда которого хватает на 17 дней. Производитель также презентовал бюджетный смартфон Nokia 1 на базе специальной версии Android Oreo для маломощных устройств, Nokia 6, Nokia 7 Plus и Nokia 8 Sirocco.

Sony Mobile показала новое поколение смартфонов Xperia XZ2 с уникальным дизайном Ambient Flow. В нем нашли отражение идеи компании в сфере симметрии и эргономики. Устройство удобно ложится в ладонь, задняя и передняя панели смартфона изготовлены из прочного стекла Gorilla Glass 5. Смартфоны Sony могут похвастаться 5,7-дюймовым Full HD экраном, процессором Qualcomm Snapdragon 845, HD объемным звучанием. Камеры смартфонов получили обновленные сенсоры 19 Мп Motion Eye, что позволяет снимать в формате 4K HDR. Кроме того, XZ2 снимает slow-mo видео и обеспечивает эффект присутствия за счет Dynamic Vibration System.

Основная и фронтальная камеры Xperia XZ2 оснащены технологией 3D-сканирования, что позволяет сканировать людей и предметы, превращая их в 3D-модели, которые можно распечатать или разместить в социальных сетях. Производитель заявляет, что музыка в формате Hi-Res Audio звучит максимально аутентично, а технология LDAC обеспечивает отличное качество при прослушивании в беспроводных наушниках. Продажи Xperia XZ2 и Xperia XZ2 Compact начнутся в марте.

Японская компания также представила беспроводные наушники Ear Duo, чей концепт увидели посетители Mobile World Congress в 2017 году.

LG не стал соревноваться с флагманами Samsung и отложил презентацию новинки (предположительно, G7 представят до конца 2018 года). Вместо этого компания обновила модель V30, оснастив ее камеру искусственным интеллектом и увеличив объем памяти.

Компания Vivo представила концептуальный смартфон Apex FullView, чей экран занимает более 98% фронтальной поверхности. Для лучших снимков он оснащен выдвижной камерой, а для большей безопасности — сканером, который может считывать отпечатки сразу двух пальцев.

Huawei и Lenovo не подготовили смартфоны, зато показали обновленные планшеты и ноутбуки. У Huawei это ноутбук MateBook X Pro и два планшета — MediaPad M5 и M5 Pro. Lenovo продемонстрировала ноутбук Yoga 730, в котором теперь есть ассистент Alexa (Amazon).

Россию на MWC представляют 17 отечественных компаний, сообщил Российский экспортный центр. Для наших участников будет организован Russian Business Communication Day. Среди разработок — технология для создания виртуальных шоурумов VREstate от компании RealEstateVR. Она позволяет покупателю увидеть будущую квартиру, ее планировку, интерьер, вид из окна и прилегающую территорию. В интегрированное решение для виртуальных шоурумов недвижимости входят VR-очки для смартфона, беспроводные контроллеры, 3D-модель высокой детализации, отслеживающий коврик Antilatency, планшет для менеджера.

Интересно, что, согласно C-Suite Study от IBM Institute for Business Value, традиционным игрокам IT-рынка больше не грозят цифровые «разрушители». Результаты исследования были озвучены на Mobile World Congress. Основной вывод C-Suite Study в 2018 году: 72% опрошенных руководителей высшего звена заявили, что действующие игроки рынка чаще, нежели новые участники, добиваются прорывных результатов в своей отрасли. Для сравнения, только 22% респондентов отметили, что новые конкуренты и стартапы инициируют прорывные изменения. То есть «старые» компании сами становятся разрушителями традиций, вместо того, чтобы быть на месте проигравших — хотя раньше часто высказывали опасения по поводу нового поколения.