Сегодня предлагаем мыслить нешаблонно и использовать стереотипы в своих интересах.

Стереотип 1. Летом не до поиска работы. У всех в планах купить путевку на море, свозить удочку на рыбалку, накормить семью шашлыками… Вместо этого ты читаешь нашу подборку, обновляешь резюме и вперед — навстречу новой работе (пока все конкуренты лечат солнечные ожоги).

Стереотип 2: В большинстве офисов лето — пора затишья. Этот стереотип тоже работает на тебя. Тебе гораздо проще будет освоиться на новом месте именно в спокойный для компании период.

Ну и главное, зачем оттягивать? Начни перемены прямо сейчас!

Арт-директор

от 120 000 до 180 000
Affect

Аффект — московское рекламное digital-агентство, известное своими нестандартными креативными работами – ищеn арт-директора.

В креативном отделе три группы, которые состоят из групхеда, креатора и стратега. Арт-директоров тоже должно быть три, но они не закреплены за группами и клиентами. Они участвуют в брейнстормингах и во всей жизни креативного отдела.

Обязанности:

  • разработка креативных концепций, участие в тендерном процессе;
  • визуализация идей, разработка презентационных материалов;
  • участие в презентации концепций;
  • скетчирование, разработка иллюстраций и сторибордов;
  • непосредственное участие в производстве: разработка digital и offline-рекламных материалов;
  • работа с дизайнерами и фрилансерами: поиск исполнителей, постановка задач, контроль сроков и результатов.

Требования:

  • опыт работы арт-директором в рекламном агентстве от 2х лет;
  • опыт работы с крупными брендами, наличие базовых знаний о маркетинге;
  • умение профессионально презентовать свои визуальные решения команде и клиенту;
  • чувство вкуса и знание графических трендов;
  • опыт работы с digital-носителями, опыт в разработке интерфейсов, в том числе приложений;
  • базовые навыки работы с 3D-графикой и видео;
  • базовые знания о графическом дизайне: типографика, композиция и колористика;
  • умение работать в условиях жестких сроков;
  • умение работать в команде;
  • профессиональный перфекционизм;
  • умение организовывать графическое производство, умение работать с фрилансерами;
  • инициативность, стрессоустойчивость, исполнительность и высокая работоспособность;
  • наличие портфолио.

Условия работы:

  • компания с 15-летним опытом, которая продолжает активно расти и развиваться;
  • международные интересные крупные клиенты;
  • самостоятельность в работе;
  • комфортная человеческая атмосфера в коллективе;
  • адекватное руководство;
  • возможность договориться об отпуске, отгуле, авансе, изменении условий работы. Мы любим своих сотрудников и стараемся идти навстречу;
  • приятный офис в центре дизайна Artplay у м. Курская.

Можно написать сразу арт-директору az@affect.ru. Не забудьте приложить портфолио и расскажите немного о себе!

Digital Manager

от 50 000 до 70 000
BeGroup

В  команду BeGroup (группа компаний, специализирующихся на видеомаркетинге) ищут менеджера рекламной сети, который будет дружить с администраторами интернет-площадок и искать новых партнеров. 

Обязанности:

  • поиск и привлечение новых партнеров (сети сообществ в социальных сетях, издательские дома, YouTube и instagram блогеры);
  • поддержка пользователей, помощь в подключении площадок, настройке рекламных кампаний;
  • контроль финансово-юридического сопровождения партнеров, заключение договоров, оплат, закрывающей документации;
  • администрирование внутренней базы площадок;
  • выполнения плана по привлечению и подключению площадок в платформы размещения рекламы (BeSeed, BeRoll).

Требования:

  • аналогичный опыт;
  • знание Excel и сферы digital на уверенном уровне;
  • трудолюбие и усидчивость;
  • внимание к деталям;
  • понимание принципа работы социальных сетей (ВК,ОК, ФБ, Instagram) и YouTube.

Условия:

  • заработная плата от 50000 руб по результатам собеседования;
  • офис в центре Москвы;
  • молодой коллектив;
  • график работы 5/2 (пн-пт) с 11 до 19;
  • работа с крупными сайтами и популярными блогерами YouTube;
  • работа в быстро развивающемся рекламном сегменте;
  • чай, кофе, печеньки за счет заведения;
  • офис в шаговой доступности от м. Красносельская (ул. Ольховская), где ходят в тапочках и вертятся на голове.

Пиши Алексею Солодову на aleksey@begroupcompanies.com.

Креатор

от 70 000 до 90 000
Affect

Affect – digital-агентство полного цикла, входящее в Топ-7 российских digital-агентств – ищеn креатора или даже старшего креатора. Человека с прогрессивным мышлением и желанием создавать прекрасное.

Требования и навыки:

  • опыт работы копирайтером/креатором в digital-агентстве от двух лет;
  • диджитальное портфолио;
  • концептуальное и стратегическое мышление, способность логически обосновать решение;
  • навыки подготовки и оформления простых и красивых презентаций;
  • грамотные русский и английский (upper intermediate) языки;
  • опыт работы с крупными брендами;
  • знание современных инструментов и трендов digital-индустрии.

Задачи:

  • участие в работе над брифом в составе креативной группы или самостоятельно;
  • подготовка креативной и стратегической части тендерных предложений;
  • копирайтинг и создание презентаций;
  • нейминг и разработка потребительской коммуникации, написание сценариев и креативных текстов;
  • презентация предложений вместе с командой.

Условия:

  • яркая команда, насыщенная агентская жизнь и фестивали, большие и нестандартные проекты;
  • возможность карьерного и профессионального роста;
  • классный офис на территории Artplay;
  • зарплата 60000 - 90000 руб по итогам собеседования.

Если вы дочитали до этого момента, и вам очень хочется откликнуться, но вы не уверены, что совпадаете по всем критериям, обязательно пишите на zina.zolina@affect.ru

Пожалуйста, не забудьте сразу приложить портфолио.

Креатор, креативный копирайтер

по договоренности
Eventum Premo

Event / PR / Digital / Creative – агентство Eventum Premo все еще в поиске креатора / креативного копирайтера – целеустремленного человека, который готов и хочет креативить в любую секунду, при этом выдавая классные и продаваемые идеи. Идеи, которые после станут реальностью.

Креативный копирайтер Eventum Premo - это:

  • много новых идей (от безумных до логичных);
  • постоянное участие в брейнштормах (это основа нашей работы);
  • умение формулировать свои мысли кратко и четко;
  • воплощение идей на «бумаге» (keynote / владение приветствуется);
  • грамотный русский язык (английский приветствуется);
  • чувство стиля;
  • навык устной презентации идеи;
  • умение управлять креативным процессом (работа в команде).

Требования:

  • опыт работы в креативных агентствах (Event/PR/Digital приветствуется);
  • портфолио проектов / презентаций / наград;
  • готовность пройти тестовое задание.

Условия:

  • работа в агентстве, входящем в TOP 50 агентств мира;
  • возможность увидеть свою идею в реальности (бесценное чувство);
  • работа с всемирно известными брендами и марками;
  • соответствующая и достойная оплата (оклад + бонусы) оговаривается индивидуально;
  • оформление в соответствии с ТК РФ;
  • сильная команда опытных профессионалов;
  • уютный loft-офис со всеми плюсами (м.Красносельская).

Нужен человек в штат. Начинайте своё сопроводительное письмо со слов «Привет, я тот, кто вам нужен», иначе ваше резюме не будет рассмотрено. Пишите на hr@eventum-premo.ru.

Стратег

по договоренности
Depot WPF

Агентство Depot WPF продолжает расширять команду и ищет стратега! 

Требования

  • с опытом в брендинге;
  • с уклоном в аналитику и маркетинг (знание математики приветствуется); 
  • умеющий читать и анализировать исследования;
  • со свежим умом и взглядом;
  • желательно в возрасте 25-30 лет и не обремененный семейными заботами и ипотеками;
  • не рыба по гороскопу (нет времени объяснять);
  • стрессоустойчивый (будут крики и нервы – гарантирую);
  • способный разрабатывать эффективные стратегии быстро, не как на фрилансе, и точно не «месяц на проект в расслабленном режиме»;
  • умеющий вести параллельно несколько проектов и не путаться в дедлайнах;
  • умеющий слушать;
  • с хорошей памятью;
  • с идеальной рабочей дисциплиной;
  • в теме локального и глобального рынка, знающий кейсы, агентства, инструментарий, методики и технологии работы с брендами;
  • имеющий хороший бэкграунд по мониторингу кейсов и новостей рынка;
  • обладающий презентационными навыками (сборка и личная презентация);
  • точно знающий, что стратегия – это то, чем он точно хочет заниматься ;
  • которому есть что сказать рынку и клиентам;
  • с мозгом, который сможет быстро перестроиться под наши условия, терминологию, скорости и качество:, поскольку времени обучать и адаптировать нового человека у нас очень мало.

Нужен тот, кто обладает всеми навыками по-настоящему крутого стратега: умеет формулировать общее видение проекта, проводить глубинные интервью и организовывать количественные исследования, подобрать визуальные референсы, подготовить и провести воркшоп, организовать процессы и соблюдать внутренние сроки, брифовать и отслеживать работу креативного отдела, грамотно и красиво писать и формулировать вербальные коммуникации, самостоятельно создать кейс, обладает правильными эстетическими качествами для работы с визуальными коммуникациями, не боится ни скучной рутинной работы, ни сумасшедших командировок. Нужен конъюнктурщик и дизраптор в одном флаконе. Бунтарь и консерватор в одном лице. В идеале – равно хорошо разбирающийся в семиотике, трендах ритейла в Исландии и шансах на победу Coventry City в лиге EFL». 
Совсем несложно соответствовать! Если согласны с этим утверждением – присылайте резюме на fkuchkarov@depotwpf.ru с пометкой «Вакансия: стратег».

Стратег / Старший стратег

по договоренности
Affect

Всё ещё в поисках толкового стратега в одну из наших креативных групп. Хотим найти человека, который усилит группу и будет совмещать в себе скиллы и коммуникационного, и медиастратега. 

Требования и навыки:

  • опыт работы стратегом в рекламном агентстве от года;
  • портфолио (digital/branding/btl/event);
  • концептуальное и стратегическое мышление, способность логически обосновать решение;
  • умение и любовь работать с данными, аналитическое мышление;
  • навыки подготовки и оформления простых и красивых презентаций;
  • грамотные русский и английский (upper intermediate) языки; 
  • опыт работы с крупными брендами; 
  • наличие базовых знаний о маркетинге;
  • знание современных инструментов и трендов digital-индустрии.

Задачи:

  • участие в работе над брифом в составе проектной группы или самостоятельно;
  • исследования рынка и поиск потребительских инсайтов;
  • анализ трендов и данных по кампаниям, участие в разработке digital-механик;
  • подготовка стратегической части тендерных предложений, написание презентаций;
  • презентация предложений вместе с командой.

Условия:

  • яркая команда, насыщенная агентская жизнь и фестивали, большие и нестандартные проекты;
  • возможность карьерного и профессионального роста;
  • кайфовый офис на территории Artplay;
  • ЗП в рынке, обсуждается на собеседовании.

Можно откликнуться, написав групхеду Вазгену: vazgen@affect.ru. Не забудье приложить портфолио!

Дизайнер

по договоренности
DEPARTAMENT

Разыскивается Дизайнер, которого обеспечат потоком творческих задач и дадут реализовать самые смелые идеи.

Обязанности:

Технический дизайн:

  • конструирование и визуализация объектов в пространстве: фотозона/сцена/инсталляции и тд.;
  • отрисовка и корректировка схем/чертежей площадок;
  • скетчинг: умение рисовать «от руки» (рассматривается как преимущество);
  • составление шаблонов презентаций;
  • дизайн и верстка полиграфической продукции;
  • брендирование поверхностей любого уровня сложности (форма/полиграфия/автомобиль);
  • разработка визуальной идентификации мероприятия;
  • роставление и подбор имиджей для мудборда;
  • беспрекословное соблюдение всех требований гайдбука бренда, заявленных как стандартные.

Prepress:

  • знание технологий препресса;
  • сведение и предпечатная подготовка файлов перед отправкой на производство.

Требования:

  • развитый кругозор и аналитика тенденций в области графического дизайна;
  • опыт работы в дизайн-студии, брендинговом агентстве или на проектах повышенного уровня сложности;
  • знание стандартного пакета графических программ на высоком уровене: InDesign, Photoshop, Illustrator, Keynote;
  • знание основ композиции и типографики;
  • умение работать в режиме коротких итераций.

Личные качества:

  • хорошая насмотренность и визуальное мышление;
  • скорость выполнения задач без потери качества;
  • быстрая обучаемость;
  • повышенная ответственность;
  • умение ясно формулировать мысли устно и письменно;
  • перфекционизм в дизайне;
  • красивый пинтерес/тумблр/инстаграм.

Важные условия:

  • наличие портфолио: обязательно;
  • выполнение тестового задания: обязательно;
  • тестовый день в офисе: обязательно.

Резюме ждут на n.dvoretskaya@departament.com.

Дизайнер упаковки

по договоренности
Depot WPF

В Depot WPF опять не хватает рук на все заказы, в связи с чем команда открывает вакансию дизайнера в группу, занимающуюся разработкой упаковки. 

От будущего коллеги ждут:

  • опыт работы с глобальными брендами и масштабными задачами; 
  • умение работать с фудстайлом;
  • отточенное чувство вкуса;
  • инициативность, усидчивость;
  • позитивный настрой при любом ходе событий, адекватное восприятие критики, желание жить, творить и развиваться;
  • абсолютное владение пакетом Adobe.

Готовы на поход за очередным «Каннским львом» в составе команды одного из крупнейших брендинговых агентств страны? Присылайте свое портфолио коммерческому директору Depot WPF Ксении Пархоменко на почту kparkhomenko@depotwpf.ru с пометкой «Дизайнер в упаковку».

p.s. Дорогие фрилансеры, молодые родители и убежденные домоседы! Вынуждены вас разочаровать заранее: команда ищет сотрудника исключительно в штат на постоянную загрузку. Специалисты на «удаленку» не рассматриваются. 
 

Руководитель event-проектов

по договоренности
Подъёжики

Агентство стратегических событий полного цикла рассматривает кандидатов только с опытом работы в event-бизнесе с наличием требуемых компетенций!

Требования:

  • опыт работы в организации и реализации Event-проектов от 3 лет;
  • опыт в организации крупных (от 1000 человек) мероприятий (новый год, день рождения компании, форумы и конференции) с бюджетом от 15 млн рублей, презентаций (автомобили, новые товары и т.д.), внутренних конференций, тимбилдингов;
  • знание рынка Event-услуг Москвы;
  • организация проекта "под ключ", самостоятельное ведение проекта (от получения брифа до реализации проекта);
  • хорошие управленческие навыки, подбор команды, умение делегировать полномочия;
  • опыт ведения от 3-х проектов одновременно;
  • ответственность и стрессоустойчивость. Умение работать в команде;
  • знание английского языка (желательно).

Задачи:

  • самостоятельное ведение проекта: от получения брифа до реализации проекта;
  • участие в тендере (коммуникация с клиентом, разработка креативного предложения, работа с бюджетом);
  • презентация и защита проекта;
  • самостоятельная организация и реализация проекта (набирает рабочую группу, распределяем задачи, контролирует выполнение задач, несет полную ответственность за подготовку и проведение мероприятие) - мероприятие "под ключ";
  • работа с клиентом на этапе реализации проекта (грамотные выстроенные коммуникации с клиентом);
  • поиск и выбор подрядчиков на проект (качество, сроки);
  • ведение отчётности, составление основных проектных документов (сметы и др);
  • выполнение поставленного плана работ и KPI (рентабельность и маржинальность проекта, качество проекта, дебиторская задолженность.

Почта для вашего резюме bdi@podegiki.ru.

Продюсер

по договоренности
DEPARTAMENT

DEPARTAMENT NEW&WOW ищет таланты! На позицию Продюсер нужен профессионал, который возьмет в свои руки руководство самыми яркими и масштабными проектами в сфере событийного маркетинга.

Задачи:

  • подготовка тендерных предложений;
  • ведение проектов: планирование, подготовка, контроль исполнения на всех участках;
  • коммуникации с клиентом;
  • организация работы проектной группы и подрядчиков;
  • контроль за рентабельностью проектов;
  • ответственность за соблюдение дедлайнов;
  • взаимодействие с подразделениями компании (креативный отдел и бэк-офис).

Ожидания:

  • английский язык на рабочем уровне;
  • опыт в реализации масштабных проектов событийного маркетинга от 3 лет;
  • высокая степень ответственности и системности.

Резюме ждут на n.dvoretskaya@departament.com.

Руководитель проектов

по договоренности
Depot WPF

Depot WPF в поисках руководителя проектов!

В команду нужен опытный рулевой, который:

  • построит кратчайший маршрут от порта Бриф к порту Кейс;
  • не пугается грозовых настроений клиента;
  • умеет обходить возможные мели при общении;
  • решителен, как капитан Смоллетт, обаятелен, как капитан Воробей и красноречив, как капитан Врунгель.

Корабль ждет вас! Отправляйте бутылку с резюме капитану Ксении Пархоменко на kparkhomenko@depotwpf.ru с пометкой «Руководитель проектов».

 

Digital Group Head

по договоренности
BeGroup

В команду BeGroup (группа видеокомпаний) ищут Digital Group Head'a , который возьмет в свои крепкие руки управление отделом. А в ответ получит  любовь, почет, ну и деньги, конечно, куда без них. Если ты ответственный, адекватный и опытный, читай дальше.

Обязанности:

  • управление отделом (разработка мотивации, контроль качества работы, найм сотрудников);
  • разработка и реализация стратегии размещений клиента, подготовка предложений;
  • анализ эффективности и контроль рекламных кампании;
  • осуществление стратегического и тактического планирования;
  • поиск, привлечение новых партнеров для размещения и анализа рекламных кампаний;
  • контроль финансово-юридического сопровождения проектов, контрактов, оплат, закрывающей документации, расхода денежных средств.

Требования:

  • опыт работы на позиции не ниже Senior Digital manager/ Senior Digital Planner не менее 2-x лет;
  • отличное знание видов размещения, новых технологий, принципов работы рекламных кабинетов (ВК, ФБ, Adwords, MyTarget);
  • владение английским языком;
  • интерес к видеорекламе (мы занимаемся только видеомаркетингом);
  • практические знания форматов продвижения видео;
  • Знания систем аналитики YouTube Analytics, Google Analytics, Яндекс.Метрика;
  • экспертный уровень работы в Excel;
  • готовность общаться, отвечать на одни и те же вопросы, помогать и поддерживать. Одним словом, делать клиентов счастливыми;
  • ответственность и спокойствие;
  • грамотная речь и письмо.

Условия:

  • молодой и дружный коллектив, без занудства;
  • интенсивное развитие;
  • стабильная оплата по результатам собеседования и годовые бонусы;
  • оформление по ТК РФ;
  • офис, где ходят в тапочках и вертятся на голове.

Пиши Алексею Солодову на aleksey@begroupcompanies.com.

PR manager

по договоренности
Eventum Premo

Имеете опыт PR в секторе B2B, готовы постоянно решать интересные задачи, знаете, как поддерживать теплые отношения с журналистами, самостоятельно вести клиента, создавать, предлагать и защищать свои идеи? Если да, то вы именно тот, кого ищут!

Клиент – международная нефтегазовая компания.

Требования:

  • высшее образование;
  • опыт работы в PR не менее 3-х лет и опыт работы с профильными задачами не менее 1 года;
  • знание рынка СМИ: узкоспециализированные, автомобильные, онлайн;
  • четкое понимание специфики PR в секторе B2B. Ключевые В2В сектора: коммерческие перевозки, строительство, сельское хозяйство, горная промышленность, энергетика, промышленное производство;
  • знание английского языка не ниже Upper-Intermediate;
  • умение самостоятельно генерить инфоповоды в случае отсутствия новостей у компании;
  • умение встраиваться в существующие актуальные инфоповоды из любых других категорий;
  • проактивность, оперативность и работа «на опережение»;
  • ответственность и соблюдение согласованных таймлайнов;
  • инициирование и реализация спецпроектов;
  • работа с документооборотом;
  • работа с мониторинговыми системами.

Личные качества:

  • позитивный настрой;
  • амбициозность, проактивность, ответственность;
  • хорошие коммуникативные навыки;
  • безупречная грамотность.

Задачи:

  • самостоятельное управление проектом;
  • составление и просчет смет;
  • коммуникация с клиентом;
  • ведение спецпроектов;
  • общение со СМИ по текущим проектам;
  • подготовка информационных материалов;
  • рассылка пресс-релизов;
  • генерация информационных поводов;
  • гоставление отчетов по итогам проектов;
  • подготовка презентаций;
  • ведение медиа-базы.

Условия:

  • работа с сильной командой в одном из лучших агентств;
  • рабочий день с 10.00 до 19.00;
  • стабильная официальная заработная плата обсуждается лично;
  • оформление в полном соответствии с ТК РФ;
  • 28 дней оплачиваемого отпуска;
  • корпоративный ноутбук;
  • офис – современный лофт, ст. м. Красносельская.

Если хотите стать частью команды Eventum Premo, 
ваше резюме ждут на hr@eventum-premo.ru.  Сопроводительное письмо пригодится. 

SMM-менеджер

по договоренности
Depot WPF

Одно из ведущих брендинговых агентств страны Depot WPF ищет в PR-команду специалиста по social media.

От будущего коллеги ожидают:

  • глобального понимания всех возможных механизмов работы в social media: нам не нужно просто размещать посты, нам нужно попадать ими в самое сердце максимально профильной аудитории;
  • участия в стратегическом и тактическом планировании PR-деятельности;
  • администрирования и ведения аккаунтов агентства в FB, ВК, Instagram, Youtube, системной работы с наращиванием живых и профильных подписчиков из категории профкомьюнити и потенциальных клиентов;
  • оперативного и качественного подбора площадок для размещения ситуативного контента, посевов, релизов, формирования аудиторий для продвижения постов;
  • участия в подготовке интересного контента: сбор информации внутри агентства, подготовка текстов, слайдшоу, аудио, анимации и т.п.;
  • грамотного и «вкусного» русского языка;
  • мониторинга упоминаний, сбора статистики, своевременной подготовки аналитики и отчетов;
  • самостоятельного взаимодействия с сотрудниками агентства;
  • креатива, идей, эффективных советов;
  • готовности включиться в активную деятельность с первого дня;
  • умения работать самостоятельно, без переспрашиваний и дополнительных «стимулов» со стороны руководства;
  • и, разумеется – успешных кейсов!

Очень желательно уверенное знание английского языка: у нас действительно много работы для иностранных партнеров и англоязычных аудиторий. Работа на удаленных условиях не рассматривается!

На новом месте вас ждут:

  • стабильный белый оклад (сумма оговаривается с успешным кандидатом);
  • обжитый светлый офис в 3 минутах от м. Таганская, с безлимитным кофе и фантастической командой;
  • интереснейшие задачи по продвижению в соцсетях и много уникального контента в работу;
  • бюджет на коммерческую деятельность в рамках SMM;
  • понимающие коллеги, заботливые руководители;
  • очень много работы;
  • два «Каннских льва» и больше сотни других престижных наград, созерцание которых по 2 минуты в день очень мотивирует на активную деятельность!

Отправляйте резюме на почтовый ящик smaltsev@depotwpf.ru с пометкой «SMM-менеджер». В резюме обязательно указывайте ссылки на реализованные или текущие проекты, даты работы над ними и поставленные/исполненные в рамках проекта задачи.

P.S. Кандидаты, презентующие рост с 10 подписчиков до 100 в форме «мы увеличили аудиторию в десять раз!/на 900%!», будут рассматриваться последними – команду интересуют только натуральные числа и реально эффективная работа, но не «агентская» похвальба.

Аккаунт-менеджер

по договоренности
Charsky studio

В Студию Чарского (креатив, дизайн, брендинг, диджитал) требуется менеджер по работе с клиентами (аккаунт-менеджер).

Основные задачи:

  • установление, поддержание и развитие отношений с клиентами (текущие контакты, переговоры, деловая переписка);
  • управление дизайн-проектами (подготовка и согласование проектных смет, брифинг внутренних подразделений).

Условия:

  • офис – ст. м. Сокольники;
  • фиксированный оклад + премии по результатам работы;
  • участие в масштабных интересных проектах (фармацевтика, ритейл, косметика).

Account Director

по договоренности
BeGroup

BeGroup трепетно ждет опытного руководителя клиентского сервиса. Необходимо вести проекты от А до Я, руководить отделом, разрабатывать, контролировать и проводить рекламные кампании, готовить отчеты и презентации.

Обязанности:

  • руководство отделом (разработка мотиваций, контроль качества работы, найм сотрудников);
  • ведение проектов от А до Я;
  • участие в разработке, контроль подготовки и проведения рекламных кампаний;
  • подготовка отчетов и презентаций;
  • ежедневное взаимодействие с клиентами компании;
  • работа с блогерами YouTube;
  • ведение документооборота по своим проектам;
  • подготовка презентаций для клиентов, участие в продажах с проектной командой.

Требования:

  • аналогичный опыт работы;
  • искренняя любовь к людям или её фееричная имитация, тянущая на «Оскар»;
  • интерес к digital и работе с видео (мы занимаемся только видеомаркетингом);
  • знание всех этапов продакшна проектов;
  • практические знания форматов продвижения видео;
  • знания систем аналитики YouTube Analytics, Google Analytics, Яндекс.Метрика;
  • экспертный уровень работы в эксель;
  • готовность общаться, отвечать на одни и те же вопросы, помогать и поддерживать. Одним словом, делать клиентов счастливыми;
  • ответственность и спокойствие;
  • грамотная речь и письмо.

Что предлагают:

  • молодой и дружный коллектив, без занудства;
  • интенсивное развитие;
  • стабильная оплата по результатам собеседования и годовые бонусы;
  • оформление по ТК РФ;
  • офис, где ходят в тапочках и вертятся на голове.

Коллега и друг, найдись, тебя ждут! Пиши Сергею Ляшенко на sl@begroupcompanies.com.

Sales-менеджер

по договоренности
DEPARTAMENT

DEPARTAMENT NEW & WOW ждет в команду позитивного и смелого человека, который твердо верит в победу и знает, что он - лучший. Его ждет только новое и захватывающее!

Требования:

  • опыт активных продаж не менее 2-х лет;
  • уверенность и сильные коммуникативные качества, умение презентовать проекты;
  • хорошее знание рынка коммерческих российских и зарубежных компаний;
  • знание английского языка - Upper-Intermediate (свободно говорить/писать);
  • наличие клиентской базы;
  • опыт ведения переговоров;
  • ведение клиентов от холодного звонка до оформления сделки;
  • базовые знания документооборота.

Вас ждут великие проекты! А ваше резюме ждут на n.dvoretskaya@departament.com.

Junior art director/web designer

по договоренности
Eventum Premo

Агентство Eventum Premo активно развивает digital-направление (креативные спецпроекты онлайн и SMM) и открывает вакансию junior art director/web designer.

Портрет кандидата:

  • концептуальное мышление;
  • желание построить креативную и эффективную дизайн-команду;
  • умение работать руками, а не только раздавать задания;
  • умение разбираться в «рекламных креативах» и «продающих лэндингах»;
  • понимание логики прототипирования;
  • навыки работы с GIF;
  • знание Photoshop, Illustrator;
  • знание 3D max или Cinema 4D приветствуется;
  • умение быстро понимать задачу и оперативно ее решать;
  • участие в мозговых штурмах;
  • опыт работы в креативных агентствах (рекламные, digital) - приветствуется.

Мы предлагаем:

  • интересные, нестандартные задачи в области digital marketing;
  • достойная заработная обсуждается индивидуально с успешным кандидатом плата + бонусы;
  • оформление в соответствии с ТК РФ;
  • удобный график: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00;
  • комфортные условия работы в лофте рядом с ст. м. Красносельская.

В целом, это кропотливая работа с ненормированным графиком. Но, надо признать, что вы сможете реализовать свои смелые фантазии вместе с яркой и креативной командой.

Без портфолио резюме не рассматриваются. Адрес для отклика hr@eventum-premo.ru.