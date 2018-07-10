Вопросы о размещении присылайте на vacancy@sostav.ru

Сегодня предлагаем мыслить нешаблонно и использовать стереотипы в своих интересах.

Стереотип 1. Летом не до поиска работы. У всех в планах купить путевку на море, свозить удочку на рыбалку, накормить семью шашлыками… Вместо этого ты читаешь нашу подборку, обновляешь резюме и вперед — навстречу новой работе (пока все конкуренты лечат солнечные ожоги).

Стереотип 2: В большинстве офисов лето — пора затишья. Этот стереотип тоже работает на тебя. Тебе гораздо проще будет освоиться на новом месте именно в спокойный для компании период.

Ну и главное, зачем оттягивать? Начни перемены прямо сейчас!

Арт-директор от 120 000 до 180 000 Affect Аффект — московское рекламное digital-агентство, известное своими нестандартными креативными работами – ищеn арт-директора. В креативном отделе три группы, которые состоят из групхеда, креатора и стратега. Арт-директоров тоже должно быть три, но они не закреплены за группами и клиентами. Они участвуют в брейнстормингах и во всей жизни креативного отдела. Обязанности: разработка креативных концепций, участие в тендерном процессе;

визуализация идей, разработка презентационных материалов;

участие в презентации концепций;

скетчирование, разработка иллюстраций и сторибордов;

непосредственное участие в производстве: разработка digital и offline-рекламных материалов;

работа с дизайнерами и фрилансерами: поиск исполнителей, постановка задач, контроль сроков и результатов. Требования: опыт работы арт-директором в рекламном агентстве от 2х лет;

опыт работы с крупными брендами, наличие базовых знаний о маркетинге;

умение профессионально презентовать свои визуальные решения команде и клиенту;

чувство вкуса и знание графических трендов;

опыт работы с digital-носителями, опыт в разработке интерфейсов, в том числе приложений;

базовые навыки работы с 3D-графикой и видео;

базовые знания о графическом дизайне: типографика, композиция и колористика;

умение работать в условиях жестких сроков;

умение работать в команде;

профессиональный перфекционизм;

умение организовывать графическое производство, умение работать с фрилансерами;

инициативность, стрессоустойчивость, исполнительность и высокая работоспособность;

наличие портфолио. Условия работы: компания с 15-летним опытом, которая продолжает активно расти и развиваться;

международные интересные крупные клиенты;

самостоятельность в работе;

комфортная человеческая атмосфера в коллективе;

адекватное руководство;

возможность договориться об отпуске, отгуле, авансе, изменении условий работы. Мы любим своих сотрудников и стараемся идти навстречу;

приятный офис в центре дизайна Artplay у м. Курская. Можно написать сразу арт-директору az@affect.ru. Не забудьте приложить портфолио и расскажите немного о себе!

Digital Manager от 50 000 до 70 000 BeGroup В команду BeGroup (группа компаний, специализирующихся на видеомаркетинге) ищут менеджера рекламной сети, который будет дружить с администраторами интернет-площадок и искать новых партнеров. Обязанности: поиск и привлечение новых партнеров (сети сообществ в социальных сетях, издательские дома, YouTube и instagram блогеры);

поддержка пользователей, помощь в подключении площадок, настройке рекламных кампаний;

контроль финансово-юридического сопровождения партнеров, заключение договоров, оплат, закрывающей документации;

администрирование внутренней базы площадок;

выполнения плана по привлечению и подключению площадок в платформы размещения рекламы (BeSeed, BeRoll). Требования: аналогичный опыт;

знание Excel и сферы digital на уверенном уровне;

трудолюбие и усидчивость;

внимание к деталям;

понимание принципа работы социальных сетей (ВК,ОК, ФБ, Instagram) и YouTube. Условия: заработная плата от 50000 руб по результатам собеседования;

офис в центре Москвы;

молодой коллектив;

график работы 5/2 (пн-пт) с 11 до 19;

работа с крупными сайтами и популярными блогерами YouTube;

работа в быстро развивающемся рекламном сегменте;

чай, кофе, печеньки за счет заведения;

офис в шаговой доступности от м. Красносельская (ул. Ольховская), где ходят в тапочках и вертятся на голове. Пиши Алексею Солодову на aleksey@begroupcompanies.com.

Креатор от 70 000 до 90 000 Affect Affect – digital-агентство полного цикла, входящее в Топ-7 российских digital-агентств – ищеn креатора или даже старшего креатора. Человека с прогрессивным мышлением и желанием создавать прекрасное. Требования и навыки: опыт работы копирайтером/креатором в digital-агентстве от двух лет;

диджитальное портфолио;

концептуальное и стратегическое мышление, способность логически обосновать решение;

навыки подготовки и оформления простых и красивых презентаций;

грамотные русский и английский (upper intermediate) языки;

опыт работы с крупными брендами;

знание современных инструментов и трендов digital-индустрии. Задачи: участие в работе над брифом в составе креативной группы или самостоятельно;

подготовка креативной и стратегической части тендерных предложений;

копирайтинг и создание презентаций;

нейминг и разработка потребительской коммуникации, написание сценариев и креативных текстов;

презентация предложений вместе с командой. Условия: яркая команда, насыщенная агентская жизнь и фестивали, большие и нестандартные проекты;

возможность карьерного и профессионального роста;

классный офис на территории Artplay;

зарплата 60000 - 90000 руб по итогам собеседования. Если вы дочитали до этого момента, и вам очень хочется откликнуться, но вы не уверены, что совпадаете по всем критериям, обязательно пишите на zina.zolina@affect.ru. Пожалуйста, не забудьте сразу приложить портфолио.

Креатор, креативный копирайтер по договоренности Eventum Premo Event / PR / Digital / Creative – агентство Eventum Premo все еще в поиске креатора / креативного копирайтера – целеустремленного человека, который готов и хочет креативить в любую секунду, при этом выдавая классные и продаваемые идеи. Идеи, которые после станут реальностью. Креативный копирайтер Eventum Premo - это: много новых идей (от безумных до логичных);

постоянное участие в брейнштормах (это основа нашей работы);

умение формулировать свои мысли кратко и четко;

воплощение идей на «бумаге» (keynote / владение приветствуется);

грамотный русский язык (английский приветствуется);

чувство стиля;

навык устной презентации идеи;

умение управлять креативным процессом (работа в команде). Требования: опыт работы в креативных агентствах (Event/PR/Digital приветствуется);

портфолио проектов / презентаций / наград;

готовность пройти тестовое задание. Условия: работа в агентстве, входящем в TOP 50 агентств мира;

возможность увидеть свою идею в реальности (бесценное чувство);

работа с всемирно известными брендами и марками;

соответствующая и достойная оплата (оклад + бонусы) оговаривается индивидуально;

оформление в соответствии с ТК РФ;

сильная команда опытных профессионалов;

уютный loft-офис со всеми плюсами (м.Красносельская). Нужен человек в штат. Начинайте своё сопроводительное письмо со слов «Привет, я тот, кто вам нужен», иначе ваше резюме не будет рассмотрено. Пишите на hr@eventum-premo.ru.

Стратег по договоренности Depot WPF Агентство Depot WPF продолжает расширять команду и ищет стратега! Требования с опытом в брендинге;

с уклоном в аналитику и маркетинг (знание математики приветствуется);

умеющий читать и анализировать исследования;

со свежим умом и взглядом;

желательно в возрасте 25-30 лет и не обремененный семейными заботами и ипотеками;

не рыба по гороскопу (нет времени объяснять);

стрессоустойчивый (будут крики и нервы – гарантирую);

способный разрабатывать эффективные стратегии быстро, не как на фрилансе, и точно не «месяц на проект в расслабленном режиме»;

умеющий вести параллельно несколько проектов и не путаться в дедлайнах;

умеющий слушать;

с хорошей памятью;

с идеальной рабочей дисциплиной;

в теме локального и глобального рынка, знающий кейсы, агентства, инструментарий, методики и технологии работы с брендами;

имеющий хороший бэкграунд по мониторингу кейсов и новостей рынка;

обладающий презентационными навыками (сборка и личная презентация);

точно знающий, что стратегия – это то, чем он точно хочет заниматься ;

которому есть что сказать рынку и клиентам;

с мозгом, который сможет быстро перестроиться под наши условия, терминологию, скорости и качество:, поскольку времени обучать и адаптировать нового человека у нас очень мало. Нужен тот, кто обладает всеми навыками по-настоящему крутого стратега: умеет формулировать общее видение проекта, проводить глубинные интервью и организовывать количественные исследования, подобрать визуальные референсы, подготовить и провести воркшоп, организовать процессы и соблюдать внутренние сроки, брифовать и отслеживать работу креативного отдела, грамотно и красиво писать и формулировать вербальные коммуникации, самостоятельно создать кейс, обладает правильными эстетическими качествами для работы с визуальными коммуникациями, не боится ни скучной рутинной работы, ни сумасшедших командировок. Нужен конъюнктурщик и дизраптор в одном флаконе. Бунтарь и консерватор в одном лице. В идеале – равно хорошо разбирающийся в семиотике, трендах ритейла в Исландии и шансах на победу Coventry City в лиге EFL».

Совсем несложно соответствовать! Если согласны с этим утверждением – присылайте резюме на fkuchkarov@depotwpf.ru с пометкой «Вакансия: стратег».

Стратег / Старший стратег по договоренности Affect Всё ещё в поисках толкового стратега в одну из наших креативных групп. Хотим найти человека, который усилит группу и будет совмещать в себе скиллы и коммуникационного, и медиастратега. Требования и навыки: опыт работы стратегом в рекламном агентстве от года;

портфолио (digital/branding/btl/event);

концептуальное и стратегическое мышление, способность логически обосновать решение;

умение и любовь работать с данными, аналитическое мышление;

навыки подготовки и оформления простых и красивых презентаций;

грамотные русский и английский (upper intermediate) языки;

опыт работы с крупными брендами;

наличие базовых знаний о маркетинге;

знание современных инструментов и трендов digital-индустрии. Задачи: участие в работе над брифом в составе проектной группы или самостоятельно;

исследования рынка и поиск потребительских инсайтов;

анализ трендов и данных по кампаниям, участие в разработке digital-механик;

подготовка стратегической части тендерных предложений, написание презентаций;

презентация предложений вместе с командой. Условия: яркая команда, насыщенная агентская жизнь и фестивали, большие и нестандартные проекты;

возможность карьерного и профессионального роста;

кайфовый офис на территории Artplay;

ЗП в рынке, обсуждается на собеседовании. Можно откликнуться, написав групхеду Вазгену: vazgen@affect.ru. Не забудье приложить портфолио!

Дизайнер по договоренности DEPARTAMENT Разыскивается Дизайнер, которого обеспечат потоком творческих задач и дадут реализовать самые смелые идеи. Обязанности: Технический дизайн: конструирование и визуализация объектов в пространстве: фотозона/сцена/инсталляции и тд.;

отрисовка и корректировка схем/чертежей площадок;

скетчинг: умение рисовать «от руки» (рассматривается как преимущество);

составление шаблонов презентаций;

дизайн и верстка полиграфической продукции;

брендирование поверхностей любого уровня сложности (форма/полиграфия/автомобиль);

разработка визуальной идентификации мероприятия;

роставление и подбор имиджей для мудборда;

беспрекословное соблюдение всех требований гайдбука бренда, заявленных как стандартные. Prepress: знание технологий препресса;

сведение и предпечатная подготовка файлов перед отправкой на производство. Требования: развитый кругозор и аналитика тенденций в области графического дизайна;

опыт работы в дизайн-студии, брендинговом агентстве или на проектах повышенного уровня сложности;

знание стандартного пакета графических программ на высоком уровене: InDesign, Photoshop, Illustrator, Keynote;

знание основ композиции и типографики;

умение работать в режиме коротких итераций. Личные качества: хорошая насмотренность и визуальное мышление;

скорость выполнения задач без потери качества;

быстрая обучаемость;

повышенная ответственность;

умение ясно формулировать мысли устно и письменно;

перфекционизм в дизайне;

красивый пинтерес/тумблр/инстаграм. Важные условия: наличие портфолио: обязательно;

выполнение тестового задания: обязательно;

тестовый день в офисе: обязательно. Резюме ждут на n.dvoretskaya@departament.com.

Дизайнер упаковки по договоренности Depot WPF В Depot WPF опять не хватает рук на все заказы, в связи с чем команда открывает вакансию дизайнера в группу, занимающуюся разработкой упаковки.



От будущего коллеги ждут: опыт работы с глобальными брендами и масштабными задачами;

умение работать с фудстайлом;

отточенное чувство вкуса;

инициативность, усидчивость;

позитивный настрой при любом ходе событий, адекватное восприятие критики, желание жить, творить и развиваться;

абсолютное владение пакетом Adobe. Готовы на поход за очередным «Каннским львом» в составе команды одного из крупнейших брендинговых агентств страны? Присылайте свое портфолио коммерческому директору Depot WPF Ксении Пархоменко на почту kparkhomenko@depotwpf.ru с пометкой «Дизайнер в упаковку».



p.s. Дорогие фрилансеры, молодые родители и убежденные домоседы! Вынуждены вас разочаровать заранее: команда ищет сотрудника исключительно в штат на постоянную загрузку. Специалисты на «удаленку» не рассматриваются.



Руководитель event-проектов по договоренности Подъёжики Агентство стратегических событий полного цикла рассматривает кандидатов только с опытом работы в event-бизнесе с наличием требуемых компетенций! Требования: опыт работы в организации и реализации Event-проектов от 3 лет;

опыт в организации крупных (от 1000 человек) мероприятий (новый год, день рождения компании, форумы и конференции) с бюджетом от 15 млн рублей, презентаций (автомобили, новые товары и т.д.), внутренних конференций, тимбилдингов;

знание рынка Event-услуг Москвы;

организация проекта "под ключ", самостоятельное ведение проекта (от получения брифа до реализации проекта);

хорошие управленческие навыки, подбор команды, умение делегировать полномочия;

опыт ведения от 3-х проектов одновременно;

ответственность и стрессоустойчивость. Умение работать в команде;

знание английского языка (желательно). Задачи: самостоятельное ведение проекта: от получения брифа до реализации проекта;

участие в тендере (коммуникация с клиентом, разработка креативного предложения, работа с бюджетом);

презентация и защита проекта;

самостоятельная организация и реализация проекта (набирает рабочую группу, распределяем задачи, контролирует выполнение задач, несет полную ответственность за подготовку и проведение мероприятие) - мероприятие "под ключ";

работа с клиентом на этапе реализации проекта (грамотные выстроенные коммуникации с клиентом);

поиск и выбор подрядчиков на проект (качество, сроки);

ведение отчётности, составление основных проектных документов (сметы и др);

выполнение поставленного плана работ и KPI (рентабельность и маржинальность проекта, качество проекта, дебиторская задолженность. Почта для вашего резюме bdi@podegiki.ru.

Продюсер по договоренности DEPARTAMENT DEPARTAMENT NEW&WOW ищет таланты! На позицию Продюсер нужен профессионал, который возьмет в свои руки руководство самыми яркими и масштабными проектами в сфере событийного маркетинга. Задачи: подготовка тендерных предложений;

ведение проектов: планирование, подготовка, контроль исполнения на всех участках;

коммуникации с клиентом;

организация работы проектной группы и подрядчиков;

контроль за рентабельностью проектов;

ответственность за соблюдение дедлайнов;

взаимодействие с подразделениями компании (креативный отдел и бэк-офис). Ожидания: английский язык на рабочем уровне;

опыт в реализации масштабных проектов событийного маркетинга от 3 лет;

высокая степень ответственности и системности. Резюме ждут на n.dvoretskaya@departament.com.

Руководитель проектов по договоренности Depot WPF Depot WPF в поисках руководителя проектов!



В команду нужен опытный рулевой, который: построит кратчайший маршрут от порта Бриф к порту Кейс;

не пугается грозовых настроений клиента;

умеет обходить возможные мели при общении;

решителен, как капитан Смоллетт, обаятелен, как капитан Воробей и красноречив, как капитан Врунгель. Корабль ждет вас! Отправляйте бутылку с резюме капитану Ксении Пархоменко на kparkhomenko@depotwpf.ru с пометкой «Руководитель проектов».





Digital Group Head по договоренности BeGroup В команду BeGroup (группа видеокомпаний) ищут Digital Group Head'a , который возьмет в свои крепкие руки управление отделом. А в ответ получит любовь, почет, ну и деньги, конечно, куда без них. Если ты ответственный, адекватный и опытный, читай дальше. Обязанности: управление отделом (разработка мотивации, контроль качества работы, найм сотрудников);

разработка и реализация стратегии размещений клиента, подготовка предложений;

анализ эффективности и контроль рекламных кампании;

осуществление стратегического и тактического планирования;

поиск, привлечение новых партнеров для размещения и анализа рекламных кампаний;

контроль финансово-юридического сопровождения проектов, контрактов, оплат, закрывающей документации, расхода денежных средств. Требования: опыт работы на позиции не ниже Senior Digital manager/ Senior Digital Planner не менее 2-x лет;

отличное знание видов размещения, новых технологий, принципов работы рекламных кабинетов (ВК, ФБ, Adwords, MyTarget);

владение английским языком;

интерес к видеорекламе (мы занимаемся только видеомаркетингом);

практические знания форматов продвижения видео;

Знания систем аналитики YouTube Analytics, Google Analytics, Яндекс.Метрика;

экспертный уровень работы в Excel;

готовность общаться, отвечать на одни и те же вопросы, помогать и поддерживать. Одним словом, делать клиентов счастливыми;

ответственность и спокойствие;

грамотная речь и письмо. Условия: молодой и дружный коллектив, без занудства;

интенсивное развитие;

стабильная оплата по результатам собеседования и годовые бонусы;

оформление по ТК РФ;

офис, где ходят в тапочках и вертятся на голове. Пиши Алексею Солодову на aleksey@begroupcompanies.com.

PR manager по договоренности Eventum Premo Имеете опыт PR в секторе B2B, готовы постоянно решать интересные задачи, знаете, как поддерживать теплые отношения с журналистами, самостоятельно вести клиента, создавать, предлагать и защищать свои идеи? Если да, то вы именно тот, кого ищут! Клиент – международная нефтегазовая компания. Требования: высшее образование;

опыт работы в PR не менее 3-х лет и опыт работы с профильными задачами не менее 1 года;

знание рынка СМИ: узкоспециализированные, автомобильные, онлайн;

четкое понимание специфики PR в секторе B2B. Ключевые В2В сектора: коммерческие перевозки, строительство, сельское хозяйство, горная промышленность, энергетика, промышленное производство;

знание английского языка не ниже Upper-Intermediate;

умение самостоятельно генерить инфоповоды в случае отсутствия новостей у компании;

умение встраиваться в существующие актуальные инфоповоды из любых других категорий;

проактивность, оперативность и работа «на опережение»;

ответственность и соблюдение согласованных таймлайнов;

инициирование и реализация спецпроектов;

работа с документооборотом;

работа с мониторинговыми системами. Личные качества: позитивный настрой;

амбициозность, проактивность, ответственность;

хорошие коммуникативные навыки;

безупречная грамотность. Задачи: самостоятельное управление проектом;

составление и просчет смет;

коммуникация с клиентом;

ведение спецпроектов;

общение со СМИ по текущим проектам;

подготовка информационных материалов;

рассылка пресс-релизов;

генерация информационных поводов;

гоставление отчетов по итогам проектов;

подготовка презентаций;

ведение медиа-базы. Условия: работа с сильной командой в одном из лучших агентств;

рабочий день с 10.00 до 19.00;

стабильная официальная заработная плата обсуждается лично;

оформление в полном соответствии с ТК РФ;

28 дней оплачиваемого отпуска;

корпоративный ноутбук;

офис – современный лофт, ст. м. Красносельская. Если хотите стать частью команды Eventum Premo,

ваше резюме ждут на hr@eventum-premo.ru. Сопроводительное письмо пригодится.

SMM-менеджер по договоренности Depot WPF Одно из ведущих брендинговых агентств страны Depot WPF ищет в PR-команду специалиста по social media. От будущего коллеги ожидают: глобального понимания всех возможных механизмов работы в social media: нам не нужно просто размещать посты, нам нужно попадать ими в самое сердце максимально профильной аудитории;

участия в стратегическом и тактическом планировании PR-деятельности;

администрирования и ведения аккаунтов агентства в FB, ВК, Instagram, Youtube, системной работы с наращиванием живых и профильных подписчиков из категории профкомьюнити и потенциальных клиентов;

оперативного и качественного подбора площадок для размещения ситуативного контента, посевов, релизов, формирования аудиторий для продвижения постов;

участия в подготовке интересного контента: сбор информации внутри агентства, подготовка текстов, слайдшоу, аудио, анимации и т.п.;

грамотного и «вкусного» русского языка;

мониторинга упоминаний, сбора статистики, своевременной подготовки аналитики и отчетов;

самостоятельного взаимодействия с сотрудниками агентства;

креатива, идей, эффективных советов;

готовности включиться в активную деятельность с первого дня;

умения работать самостоятельно, без переспрашиваний и дополнительных «стимулов» со стороны руководства;

и, разумеется – успешных кейсов! Очень желательно уверенное знание английского языка: у нас действительно много работы для иностранных партнеров и англоязычных аудиторий. Работа на удаленных условиях не рассматривается! На новом месте вас ждут: стабильный белый оклад (сумма оговаривается с успешным кандидатом);

обжитый светлый офис в 3 минутах от м. Таганская, с безлимитным кофе и фантастической командой;

интереснейшие задачи по продвижению в соцсетях и много уникального контента в работу;

бюджет на коммерческую деятельность в рамках SMM;

понимающие коллеги, заботливые руководители;

очень много работы;

два «Каннских льва» и больше сотни других престижных наград, созерцание которых по 2 минуты в день очень мотивирует на активную деятельность! Отправляйте резюме на почтовый ящик smaltsev@depotwpf.ru с пометкой «SMM-менеджер». В резюме обязательно указывайте ссылки на реализованные или текущие проекты, даты работы над ними и поставленные/исполненные в рамках проекта задачи. P.S. Кандидаты, презентующие рост с 10 подписчиков до 100 в форме «мы увеличили аудиторию в десять раз!/на 900%!», будут рассматриваться последними – команду интересуют только натуральные числа и реально эффективная работа, но не «агентская» похвальба.

Аккаунт-менеджер по договоренности Charsky studio В Студию Чарского (креатив, дизайн, брендинг, диджитал) требуется менеджер по работе с клиентами (аккаунт-менеджер). Основные задачи: установление, поддержание и развитие отношений с клиентами (текущие контакты, переговоры, деловая переписка);

управление дизайн-проектами (подготовка и согласование проектных смет, брифинг внутренних подразделений). Условия: офис – ст. м. Сокольники;

фиксированный оклад + премии по результатам работы;

участие в масштабных интересных проектах (фармацевтика, ритейл, косметика).

Account Director по договоренности BeGroup BeGroup трепетно ждет опытного руководителя клиентского сервиса. Необходимо вести проекты от А до Я, руководить отделом, разрабатывать, контролировать и проводить рекламные кампании, готовить отчеты и презентации. Обязанности: руководство отделом (разработка мотиваций, контроль качества работы, найм сотрудников);

ведение проектов от А до Я;

участие в разработке, контроль подготовки и проведения рекламных кампаний;

подготовка отчетов и презентаций;

ежедневное взаимодействие с клиентами компании;

работа с блогерами YouTube;

ведение документооборота по своим проектам;

подготовка презентаций для клиентов, участие в продажах с проектной командой. Требования: аналогичный опыт работы;

искренняя любовь к людям или её фееричная имитация, тянущая на «Оскар»;

интерес к digital и работе с видео (мы занимаемся только видеомаркетингом);

знание всех этапов продакшна проектов;

практические знания форматов продвижения видео;

знания систем аналитики YouTube Analytics, Google Analytics, Яндекс.Метрика;

экспертный уровень работы в эксель;

готовность общаться, отвечать на одни и те же вопросы, помогать и поддерживать. Одним словом, делать клиентов счастливыми;

ответственность и спокойствие;

грамотная речь и письмо. Что предлагают: молодой и дружный коллектив, без занудства;

интенсивное развитие;

стабильная оплата по результатам собеседования и годовые бонусы;

оформление по ТК РФ;

офис, где ходят в тапочках и вертятся на голове. Коллега и друг, найдись, тебя ждут! Пиши Сергею Ляшенко на sl@begroupcompanies.com.

Sales-менеджер по договоренности DEPARTAMENT DEPARTAMENT NEW & WOW ждет в команду позитивного и смелого человека, который твердо верит в победу и знает, что он - лучший. Его ждет только новое и захватывающее! Требования: опыт активных продаж не менее 2-х лет;

уверенность и сильные коммуникативные качества, умение презентовать проекты;

хорошее знание рынка коммерческих российских и зарубежных компаний;

знание английского языка - Upper-Intermediate (свободно говорить/писать);

наличие клиентской базы;

опыт ведения переговоров;

ведение клиентов от холодного звонка до оформления сделки;

базовые знания документооборота. Вас ждут великие проекты! А ваше резюме ждут на n.dvoretskaya@departament.com.