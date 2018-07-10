Сегодня предлагаем мыслить нешаблонно и использовать стереотипы в своих интересах.
Стереотип 1. Летом не до поиска работы. У всех в планах купить путевку на море, свозить удочку на рыбалку, накормить семью шашлыками… Вместо этого ты читаешь нашу подборку, обновляешь резюме и вперед — навстречу новой работе (пока все конкуренты лечат солнечные ожоги).
Стереотип 2: В большинстве офисов лето — пора затишья. Этот стереотип тоже работает на тебя. Тебе гораздо проще будет освоиться на новом месте именно в спокойный для компании период.
Ну и главное, зачем оттягивать? Начни перемены прямо сейчас!
Арт-директор
Affect
Аффект — московское рекламное digital-агентство, известное своими нестандартными креативными работами – ищеn арт-директора.
В креативном отделе три группы, которые состоят из групхеда, креатора и стратега. Арт-директоров тоже должно быть три, но они не закреплены за группами и клиентами. Они участвуют в брейнстормингах и во всей жизни креативного отдела.
Обязанности:
- разработка креативных концепций, участие в тендерном процессе;
- визуализация идей, разработка презентационных материалов;
- участие в презентации концепций;
- скетчирование, разработка иллюстраций и сторибордов;
- непосредственное участие в производстве: разработка digital и offline-рекламных материалов;
- работа с дизайнерами и фрилансерами: поиск исполнителей, постановка задач, контроль сроков и результатов.
Требования:
- опыт работы арт-директором в рекламном агентстве от 2х лет;
- опыт работы с крупными брендами, наличие базовых знаний о маркетинге;
- умение профессионально презентовать свои визуальные решения команде и клиенту;
- чувство вкуса и знание графических трендов;
- опыт работы с digital-носителями, опыт в разработке интерфейсов, в том числе приложений;
- базовые навыки работы с 3D-графикой и видео;
- базовые знания о графическом дизайне: типографика, композиция и колористика;
- умение работать в условиях жестких сроков;
- умение работать в команде;
- профессиональный перфекционизм;
- умение организовывать графическое производство, умение работать с фрилансерами;
- инициативность, стрессоустойчивость, исполнительность и высокая работоспособность;
- наличие портфолио.
Условия работы:
- компания с 15-летним опытом, которая продолжает активно расти и развиваться;
- международные интересные крупные клиенты;
- самостоятельность в работе;
- комфортная человеческая атмосфера в коллективе;
- адекватное руководство;
- возможность договориться об отпуске, отгуле, авансе, изменении условий работы. Мы любим своих сотрудников и стараемся идти навстречу;
- приятный офис в центре дизайна Artplay у м. Курская.
Можно написать сразу арт-директору az@affect.ru. Не забудьте приложить портфолио и расскажите немного о себе!
Digital Manager
BeGroup
В команду BeGroup (группа компаний, специализирующихся на видеомаркетинге) ищут менеджера рекламной сети, который будет дружить с администраторами интернет-площадок и искать новых партнеров.
Обязанности:
- поиск и привлечение новых партнеров (сети сообществ в социальных сетях, издательские дома, YouTube и instagram блогеры);
- поддержка пользователей, помощь в подключении площадок, настройке рекламных кампаний;
- контроль финансово-юридического сопровождения партнеров, заключение договоров, оплат, закрывающей документации;
- администрирование внутренней базы площадок;
- выполнения плана по привлечению и подключению площадок в платформы размещения рекламы (BeSeed, BeRoll).
Требования:
- аналогичный опыт;
- знание Excel и сферы digital на уверенном уровне;
- трудолюбие и усидчивость;
- внимание к деталям;
- понимание принципа работы социальных сетей (ВК,ОК, ФБ, Instagram) и YouTube.
Условия:
- заработная плата от 50000 руб по результатам собеседования;
- офис в центре Москвы;
- молодой коллектив;
- график работы 5/2 (пн-пт) с 11 до 19;
- работа с крупными сайтами и популярными блогерами YouTube;
- работа в быстро развивающемся рекламном сегменте;
- чай, кофе, печеньки за счет заведения;
- офис в шаговой доступности от м. Красносельская (ул. Ольховская), где ходят в тапочках и вертятся на голове.
Пиши Алексею Солодову на aleksey@begroupcompanies.com.
Креатор
Affect
Affect – digital-агентство полного цикла, входящее в Топ-7 российских digital-агентств – ищеn креатора или даже старшего креатора. Человека с прогрессивным мышлением и желанием создавать прекрасное.
Требования и навыки:
- опыт работы копирайтером/креатором в digital-агентстве от двух лет;
- диджитальное портфолио;
- концептуальное и стратегическое мышление, способность логически обосновать решение;
- навыки подготовки и оформления простых и красивых презентаций;
- грамотные русский и английский (upper intermediate) языки;
- опыт работы с крупными брендами;
- знание современных инструментов и трендов digital-индустрии.
Задачи:
- участие в работе над брифом в составе креативной группы или самостоятельно;
- подготовка креативной и стратегической части тендерных предложений;
- копирайтинг и создание презентаций;
- нейминг и разработка потребительской коммуникации, написание сценариев и креативных текстов;
- презентация предложений вместе с командой.
Условия:
- яркая команда, насыщенная агентская жизнь и фестивали, большие и нестандартные проекты;
- возможность карьерного и профессионального роста;
- классный офис на территории Artplay;
- зарплата 60000 - 90000 руб по итогам собеседования.
Если вы дочитали до этого момента, и вам очень хочется откликнуться, но вы не уверены, что совпадаете по всем критериям, обязательно пишите на zina.zolina@affect.ru.
Пожалуйста, не забудьте сразу приложить портфолио.
Креатор, креативный копирайтер
Eventum Premo
Event / PR / Digital / Creative – агентство Eventum Premo все еще в поиске креатора / креативного копирайтера – целеустремленного человека, который готов и хочет креативить в любую секунду, при этом выдавая классные и продаваемые идеи. Идеи, которые после станут реальностью.
Креативный копирайтер Eventum Premo - это:
- много новых идей (от безумных до логичных);
- постоянное участие в брейнштормах (это основа нашей работы);
- умение формулировать свои мысли кратко и четко;
- воплощение идей на «бумаге» (keynote / владение приветствуется);
- грамотный русский язык (английский приветствуется);
- чувство стиля;
- навык устной презентации идеи;
- умение управлять креативным процессом (работа в команде).
Требования:
- опыт работы в креативных агентствах (Event/PR/Digital приветствуется);
- портфолио проектов / презентаций / наград;
- готовность пройти тестовое задание.
Условия:
- работа в агентстве, входящем в TOP 50 агентств мира;
- возможность увидеть свою идею в реальности (бесценное чувство);
- работа с всемирно известными брендами и марками;
- соответствующая и достойная оплата (оклад + бонусы) оговаривается индивидуально;
- оформление в соответствии с ТК РФ;
- сильная команда опытных профессионалов;
- уютный loft-офис со всеми плюсами (м.Красносельская).
Нужен человек в штат. Начинайте своё сопроводительное письмо со слов «Привет, я тот, кто вам нужен», иначе ваше резюме не будет рассмотрено. Пишите на hr@eventum-premo.ru.
Стратег
Depot WPF
Агентство Depot WPF продолжает расширять команду и ищет стратега!
Требования
- с опытом в брендинге;
- с уклоном в аналитику и маркетинг (знание математики приветствуется);
- умеющий читать и анализировать исследования;
- со свежим умом и взглядом;
- желательно в возрасте 25-30 лет и не обремененный семейными заботами и ипотеками;
- не рыба по гороскопу (нет времени объяснять);
- стрессоустойчивый (будут крики и нервы – гарантирую);
- способный разрабатывать эффективные стратегии быстро, не как на фрилансе, и точно не «месяц на проект в расслабленном режиме»;
- умеющий вести параллельно несколько проектов и не путаться в дедлайнах;
- умеющий слушать;
- с хорошей памятью;
- с идеальной рабочей дисциплиной;
- в теме локального и глобального рынка, знающий кейсы, агентства, инструментарий, методики и технологии работы с брендами;
- имеющий хороший бэкграунд по мониторингу кейсов и новостей рынка;
- обладающий презентационными навыками (сборка и личная презентация);
- точно знающий, что стратегия – это то, чем он точно хочет заниматься ;
- которому есть что сказать рынку и клиентам;
- с мозгом, который сможет быстро перестроиться под наши условия, терминологию, скорости и качество:, поскольку времени обучать и адаптировать нового человека у нас очень мало.
Нужен тот, кто обладает всеми навыками по-настоящему крутого стратега: умеет формулировать общее видение проекта, проводить глубинные интервью и организовывать количественные исследования, подобрать визуальные референсы, подготовить и провести воркшоп, организовать процессы и соблюдать внутренние сроки, брифовать и отслеживать работу креативного отдела, грамотно и красиво писать и формулировать вербальные коммуникации, самостоятельно создать кейс, обладает правильными эстетическими качествами для работы с визуальными коммуникациями, не боится ни скучной рутинной работы, ни сумасшедших командировок. Нужен конъюнктурщик и дизраптор в одном флаконе. Бунтарь и консерватор в одном лице. В идеале – равно хорошо разбирающийся в семиотике, трендах ритейла в Исландии и шансах на победу Coventry City в лиге EFL».
Совсем несложно соответствовать! Если согласны с этим утверждением – присылайте резюме на fkuchkarov@depotwpf.ru с пометкой «Вакансия: стратег».
Стратег / Старший стратег
Affect
Всё ещё в поисках толкового стратега в одну из наших креативных групп. Хотим найти человека, который усилит группу и будет совмещать в себе скиллы и коммуникационного, и медиастратега.
Требования и навыки:
- опыт работы стратегом в рекламном агентстве от года;
- портфолио (digital/branding/btl/event);
- концептуальное и стратегическое мышление, способность логически обосновать решение;
- умение и любовь работать с данными, аналитическое мышление;
- навыки подготовки и оформления простых и красивых презентаций;
- грамотные русский и английский (upper intermediate) языки;
- опыт работы с крупными брендами;
- наличие базовых знаний о маркетинге;
- знание современных инструментов и трендов digital-индустрии.
Задачи:
- участие в работе над брифом в составе проектной группы или самостоятельно;
- исследования рынка и поиск потребительских инсайтов;
- анализ трендов и данных по кампаниям, участие в разработке digital-механик;
- подготовка стратегической части тендерных предложений, написание презентаций;
- презентация предложений вместе с командой.
Условия:
- яркая команда, насыщенная агентская жизнь и фестивали, большие и нестандартные проекты;
- возможность карьерного и профессионального роста;
- кайфовый офис на территории Artplay;
- ЗП в рынке, обсуждается на собеседовании.
Можно откликнуться, написав групхеду Вазгену: vazgen@affect.ru. Не забудье приложить портфолио!
Дизайнер
DEPARTAMENT
Разыскивается Дизайнер, которого обеспечат потоком творческих задач и дадут реализовать самые смелые идеи.
Обязанности:
Технический дизайн:
- конструирование и визуализация объектов в пространстве: фотозона/сцена/инсталляции и тд.;
- отрисовка и корректировка схем/чертежей площадок;
- скетчинг: умение рисовать «от руки» (рассматривается как преимущество);
- составление шаблонов презентаций;
- дизайн и верстка полиграфической продукции;
- брендирование поверхностей любого уровня сложности (форма/полиграфия/автомобиль);
- разработка визуальной идентификации мероприятия;
- роставление и подбор имиджей для мудборда;
- беспрекословное соблюдение всех требований гайдбука бренда, заявленных как стандартные.
Prepress:
- знание технологий препресса;
- сведение и предпечатная подготовка файлов перед отправкой на производство.
Требования:
- развитый кругозор и аналитика тенденций в области графического дизайна;
- опыт работы в дизайн-студии, брендинговом агентстве или на проектах повышенного уровня сложности;
- знание стандартного пакета графических программ на высоком уровене: InDesign, Photoshop, Illustrator, Keynote;
- знание основ композиции и типографики;
- умение работать в режиме коротких итераций.
Личные качества:
- хорошая насмотренность и визуальное мышление;
- скорость выполнения задач без потери качества;
- быстрая обучаемость;
- повышенная ответственность;
- умение ясно формулировать мысли устно и письменно;
- перфекционизм в дизайне;
- красивый пинтерес/тумблр/инстаграм.
Важные условия:
- наличие портфолио: обязательно;
- выполнение тестового задания: обязательно;
- тестовый день в офисе: обязательно.
Резюме ждут на n.dvoretskaya@departament.com.
Дизайнер упаковки
Depot WPF
В Depot WPF опять не хватает рук на все заказы, в связи с чем команда открывает вакансию дизайнера в группу, занимающуюся разработкой упаковки.
От будущего коллеги ждут:
- опыт работы с глобальными брендами и масштабными задачами;
- умение работать с фудстайлом;
- отточенное чувство вкуса;
- инициативность, усидчивость;
- позитивный настрой при любом ходе событий, адекватное восприятие критики, желание жить, творить и развиваться;
- абсолютное владение пакетом Adobe.
Готовы на поход за очередным «Каннским львом» в составе команды одного из крупнейших брендинговых агентств страны? Присылайте свое портфолио коммерческому директору Depot WPF Ксении Пархоменко на почту kparkhomenko@depotwpf.ru с пометкой «Дизайнер в упаковку».
p.s. Дорогие фрилансеры, молодые родители и убежденные домоседы! Вынуждены вас разочаровать заранее: команда ищет сотрудника исключительно в штат на постоянную загрузку. Специалисты на «удаленку» не рассматриваются.
Руководитель event-проектов
Подъёжики
Агентство стратегических событий полного цикла рассматривает кандидатов только с опытом работы в event-бизнесе с наличием требуемых компетенций!
Требования:
- опыт работы в организации и реализации Event-проектов от 3 лет;
- опыт в организации крупных (от 1000 человек) мероприятий (новый год, день рождения компании, форумы и конференции) с бюджетом от 15 млн рублей, презентаций (автомобили, новые товары и т.д.), внутренних конференций, тимбилдингов;
- знание рынка Event-услуг Москвы;
- организация проекта "под ключ", самостоятельное ведение проекта (от получения брифа до реализации проекта);
- хорошие управленческие навыки, подбор команды, умение делегировать полномочия;
- опыт ведения от 3-х проектов одновременно;
- ответственность и стрессоустойчивость. Умение работать в команде;
- знание английского языка (желательно).
Задачи:
- самостоятельное ведение проекта: от получения брифа до реализации проекта;
- участие в тендере (коммуникация с клиентом, разработка креативного предложения, работа с бюджетом);
- презентация и защита проекта;
- самостоятельная организация и реализация проекта (набирает рабочую группу, распределяем задачи, контролирует выполнение задач, несет полную ответственность за подготовку и проведение мероприятие) - мероприятие "под ключ";
- работа с клиентом на этапе реализации проекта (грамотные выстроенные коммуникации с клиентом);
- поиск и выбор подрядчиков на проект (качество, сроки);
- ведение отчётности, составление основных проектных документов (сметы и др);
- выполнение поставленного плана работ и KPI (рентабельность и маржинальность проекта, качество проекта, дебиторская задолженность.
Почта для вашего резюме bdi@podegiki.ru.
Продюсер
DEPARTAMENT
DEPARTAMENT NEW&WOW ищет таланты! На позицию Продюсер нужен профессионал, который возьмет в свои руки руководство самыми яркими и масштабными проектами в сфере событийного маркетинга.
Задачи:
- подготовка тендерных предложений;
- ведение проектов: планирование, подготовка, контроль исполнения на всех участках;
- коммуникации с клиентом;
- организация работы проектной группы и подрядчиков;
- контроль за рентабельностью проектов;
- ответственность за соблюдение дедлайнов;
- взаимодействие с подразделениями компании (креативный отдел и бэк-офис).
Ожидания:
- английский язык на рабочем уровне;
- опыт в реализации масштабных проектов событийного маркетинга от 3 лет;
- высокая степень ответственности и системности.
Резюме ждут на n.dvoretskaya@departament.com.
Руководитель проектов
Depot WPF
Depot WPF в поисках руководителя проектов!
В команду нужен опытный рулевой, который:
- построит кратчайший маршрут от порта Бриф к порту Кейс;
- не пугается грозовых настроений клиента;
- умеет обходить возможные мели при общении;
- решителен, как капитан Смоллетт, обаятелен, как капитан Воробей и красноречив, как капитан Врунгель.
Корабль ждет вас! Отправляйте бутылку с резюме капитану Ксении Пархоменко на kparkhomenko@depotwpf.ru с пометкой «Руководитель проектов».
Digital Group Head
BeGroup
В команду BeGroup (группа видеокомпаний) ищут Digital Group Head'a , который возьмет в свои крепкие руки управление отделом. А в ответ получит любовь, почет, ну и деньги, конечно, куда без них. Если ты ответственный, адекватный и опытный, читай дальше.
Обязанности:
- управление отделом (разработка мотивации, контроль качества работы, найм сотрудников);
- разработка и реализация стратегии размещений клиента, подготовка предложений;
- анализ эффективности и контроль рекламных кампании;
- осуществление стратегического и тактического планирования;
- поиск, привлечение новых партнеров для размещения и анализа рекламных кампаний;
- контроль финансово-юридического сопровождения проектов, контрактов, оплат, закрывающей документации, расхода денежных средств.
Требования:
- опыт работы на позиции не ниже Senior Digital manager/ Senior Digital Planner не менее 2-x лет;
- отличное знание видов размещения, новых технологий, принципов работы рекламных кабинетов (ВК, ФБ, Adwords, MyTarget);
- владение английским языком;
- интерес к видеорекламе (мы занимаемся только видеомаркетингом);
- практические знания форматов продвижения видео;
- Знания систем аналитики YouTube Analytics, Google Analytics, Яндекс.Метрика;
- экспертный уровень работы в Excel;
- готовность общаться, отвечать на одни и те же вопросы, помогать и поддерживать. Одним словом, делать клиентов счастливыми;
- ответственность и спокойствие;
- грамотная речь и письмо.
Условия:
- молодой и дружный коллектив, без занудства;
- интенсивное развитие;
- стабильная оплата по результатам собеседования и годовые бонусы;
- оформление по ТК РФ;
- офис, где ходят в тапочках и вертятся на голове.
Пиши Алексею Солодову на aleksey@begroupcompanies.com.
PR manager
Eventum Premo
Имеете опыт PR в секторе B2B, готовы постоянно решать интересные задачи, знаете, как поддерживать теплые отношения с журналистами, самостоятельно вести клиента, создавать, предлагать и защищать свои идеи? Если да, то вы именно тот, кого ищут!
Клиент – международная нефтегазовая компания.
Требования:
- высшее образование;
- опыт работы в PR не менее 3-х лет и опыт работы с профильными задачами не менее 1 года;
- знание рынка СМИ: узкоспециализированные, автомобильные, онлайн;
- четкое понимание специфики PR в секторе B2B. Ключевые В2В сектора: коммерческие перевозки, строительство, сельское хозяйство, горная промышленность, энергетика, промышленное производство;
- знание английского языка не ниже Upper-Intermediate;
- умение самостоятельно генерить инфоповоды в случае отсутствия новостей у компании;
- умение встраиваться в существующие актуальные инфоповоды из любых других категорий;
- проактивность, оперативность и работа «на опережение»;
- ответственность и соблюдение согласованных таймлайнов;
- инициирование и реализация спецпроектов;
- работа с документооборотом;
- работа с мониторинговыми системами.
Личные качества:
- позитивный настрой;
- амбициозность, проактивность, ответственность;
- хорошие коммуникативные навыки;
- безупречная грамотность.
Задачи:
- самостоятельное управление проектом;
- составление и просчет смет;
- коммуникация с клиентом;
- ведение спецпроектов;
- общение со СМИ по текущим проектам;
- подготовка информационных материалов;
- рассылка пресс-релизов;
- генерация информационных поводов;
- гоставление отчетов по итогам проектов;
- подготовка презентаций;
- ведение медиа-базы.
Условия:
- работа с сильной командой в одном из лучших агентств;
- рабочий день с 10.00 до 19.00;
- стабильная официальная заработная плата обсуждается лично;
- оформление в полном соответствии с ТК РФ;
- 28 дней оплачиваемого отпуска;
- корпоративный ноутбук;
- офис – современный лофт, ст. м. Красносельская.
Если хотите стать частью команды Eventum Premo,
ваше резюме ждут на hr@eventum-premo.ru. Сопроводительное письмо пригодится.
SMM-менеджер
Depot WPF
Одно из ведущих брендинговых агентств страны Depot WPF ищет в PR-команду специалиста по social media.
От будущего коллеги ожидают:
- глобального понимания всех возможных механизмов работы в social media: нам не нужно просто размещать посты, нам нужно попадать ими в самое сердце максимально профильной аудитории;
- участия в стратегическом и тактическом планировании PR-деятельности;
- администрирования и ведения аккаунтов агентства в FB, ВК, Instagram, Youtube, системной работы с наращиванием живых и профильных подписчиков из категории профкомьюнити и потенциальных клиентов;
- оперативного и качественного подбора площадок для размещения ситуативного контента, посевов, релизов, формирования аудиторий для продвижения постов;
- участия в подготовке интересного контента: сбор информации внутри агентства, подготовка текстов, слайдшоу, аудио, анимации и т.п.;
- грамотного и «вкусного» русского языка;
- мониторинга упоминаний, сбора статистики, своевременной подготовки аналитики и отчетов;
- самостоятельного взаимодействия с сотрудниками агентства;
- креатива, идей, эффективных советов;
- готовности включиться в активную деятельность с первого дня;
- умения работать самостоятельно, без переспрашиваний и дополнительных «стимулов» со стороны руководства;
- и, разумеется – успешных кейсов!
Очень желательно уверенное знание английского языка: у нас действительно много работы для иностранных партнеров и англоязычных аудиторий. Работа на удаленных условиях не рассматривается!
На новом месте вас ждут:
- стабильный белый оклад (сумма оговаривается с успешным кандидатом);
- обжитый светлый офис в 3 минутах от м. Таганская, с безлимитным кофе и фантастической командой;
- интереснейшие задачи по продвижению в соцсетях и много уникального контента в работу;
- бюджет на коммерческую деятельность в рамках SMM;
- понимающие коллеги, заботливые руководители;
- очень много работы;
- два «Каннских льва» и больше сотни других престижных наград, созерцание которых по 2 минуты в день очень мотивирует на активную деятельность!
Отправляйте резюме на почтовый ящик smaltsev@depotwpf.ru с пометкой «SMM-менеджер». В резюме обязательно указывайте ссылки на реализованные или текущие проекты, даты работы над ними и поставленные/исполненные в рамках проекта задачи.
P.S. Кандидаты, презентующие рост с 10 подписчиков до 100 в форме «мы увеличили аудиторию в десять раз!/на 900%!», будут рассматриваться последними – команду интересуют только натуральные числа и реально эффективная работа, но не «агентская» похвальба.
Аккаунт-менеджер
Charsky studio
В Студию Чарского (креатив, дизайн, брендинг, диджитал) требуется менеджер по работе с клиентами (аккаунт-менеджер).
Основные задачи:
- установление, поддержание и развитие отношений с клиентами (текущие контакты, переговоры, деловая переписка);
- управление дизайн-проектами (подготовка и согласование проектных смет, брифинг внутренних подразделений).
Условия:
- офис – ст. м. Сокольники;
- фиксированный оклад + премии по результатам работы;
- участие в масштабных интересных проектах (фармацевтика, ритейл, косметика).
Account Director
BeGroup
BeGroup трепетно ждет опытного руководителя клиентского сервиса. Необходимо вести проекты от А до Я, руководить отделом, разрабатывать, контролировать и проводить рекламные кампании, готовить отчеты и презентации.
Обязанности:
- руководство отделом (разработка мотиваций, контроль качества работы, найм сотрудников);
- ведение проектов от А до Я;
- участие в разработке, контроль подготовки и проведения рекламных кампаний;
- подготовка отчетов и презентаций;
- ежедневное взаимодействие с клиентами компании;
- работа с блогерами YouTube;
- ведение документооборота по своим проектам;
- подготовка презентаций для клиентов, участие в продажах с проектной командой.
Требования:
- аналогичный опыт работы;
- искренняя любовь к людям или её фееричная имитация, тянущая на «Оскар»;
- интерес к digital и работе с видео (мы занимаемся только видеомаркетингом);
- знание всех этапов продакшна проектов;
- практические знания форматов продвижения видео;
- знания систем аналитики YouTube Analytics, Google Analytics, Яндекс.Метрика;
- экспертный уровень работы в эксель;
- готовность общаться, отвечать на одни и те же вопросы, помогать и поддерживать. Одним словом, делать клиентов счастливыми;
- ответственность и спокойствие;
- грамотная речь и письмо.
Что предлагают:
- молодой и дружный коллектив, без занудства;
- интенсивное развитие;
- стабильная оплата по результатам собеседования и годовые бонусы;
- оформление по ТК РФ;
- офис, где ходят в тапочках и вертятся на голове.
Коллега и друг, найдись, тебя ждут! Пиши Сергею Ляшенко на sl@begroupcompanies.com.
Sales-менеджер
DEPARTAMENT
DEPARTAMENT NEW & WOW ждет в команду позитивного и смелого человека, который твердо верит в победу и знает, что он - лучший. Его ждет только новое и захватывающее!
Требования:
- опыт активных продаж не менее 2-х лет;
- уверенность и сильные коммуникативные качества, умение презентовать проекты;
- хорошее знание рынка коммерческих российских и зарубежных компаний;
- знание английского языка - Upper-Intermediate (свободно говорить/писать);
- наличие клиентской базы;
- опыт ведения переговоров;
- ведение клиентов от холодного звонка до оформления сделки;
- базовые знания документооборота.
Вас ждут великие проекты! А ваше резюме ждут на n.dvoretskaya@departament.com.
Junior art director/web designer
Eventum Premo
Агентство Eventum Premo активно развивает digital-направление (креативные спецпроекты онлайн и SMM) и открывает вакансию junior art director/web designer.
Портрет кандидата:
- концептуальное мышление;
- желание построить креативную и эффективную дизайн-команду;
- умение работать руками, а не только раздавать задания;
- умение разбираться в «рекламных креативах» и «продающих лэндингах»;
- понимание логики прототипирования;
- навыки работы с GIF;
- знание Photoshop, Illustrator;
- знание 3D max или Cinema 4D приветствуется;
- умение быстро понимать задачу и оперативно ее решать;
- участие в мозговых штурмах;
- опыт работы в креативных агентствах (рекламные, digital) - приветствуется.
Мы предлагаем:
- интересные, нестандартные задачи в области digital marketing;
- достойная заработная обсуждается индивидуально с успешным кандидатом плата + бонусы;
- оформление в соответствии с ТК РФ;
- удобный график: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00;
- комфортные условия работы в лофте рядом с ст. м. Красносельская.
В целом, это кропотливая работа с ненормированным графиком. Но, надо признать, что вы сможете реализовать свои смелые фантазии вместе с яркой и креативной командой.
Без портфолио резюме не рассматриваются. Адрес для отклика hr@eventum-premo.ru.