Ими станут Анни Рикард, ex-global President, Posterscope и Гидеон Адей, директор по планированию и развитию Kinetic

В этом году первыми подтвержденными хедлайнерами OOH Конгресса 27−29 сентября в Петербурге стали: легендарная Анни Рикард (Annie Rickard), ex-global President, Posterscope, Великобритания и Гидеон Адей (Gideon Adey), директор по планированию и развитию Kinetic, Великобритания, который выступит перед российской аудиторией впервые.

Основная тема деловой части конференции: «Расширяя горизонты: как сохранить, увеличить объемы OOH на современном медиаландшафте».

На площадке Конгресса встретятся свыше 300 участников из России, СНГ и зарубежья — ключевые люди OOH-индустрии: представители крупнейших операторов, сетевых и локальных рекламных агентств, прямых клиентов, а также исследовательских и производственных компаний.

Вскоре будут объявлены другие прайм-спикеры, между тем до окончания Early Bird регистрации остается меньше недели. Спешите зарегистрироваться по наиболее выгодной цене до 1 июля.

Электронная регистрация на сайте: oohcongress.ru. Информация по телефонам: +7 (495) 980 9040 (Москва), +7 (812) 325 1545 (Санкт-Петербург).