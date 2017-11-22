Конкурс проводился среди неэфирных тематических телеканалов, транслируемых посредством спутниковых, кабельных и интернет операторов на русском языке на территории России или за рубежом



Иллюстрация

21 ноября 2017 года на сцене ICON HALL были объявлены лауреаты IХ Национальной премии в области спутникового, кабельного и интернет-телевидения «Золотой луч».

Список лауреатов:

Телеканалы: кино

«Дом кино»

Телеканалы: сериалы

«AMEDIA Premium»

Телеканалы: информация и публицистика

«Москва 24»

Познавательный телеканал

Discovery Channel

Телеканалы: путешествия и приключения

«Моя Планета»

Телеканалы: развлечения

«3600»

Детский телеканал

«МУЛЬТ»

Женский телеканал

«Кухня ТВ»

Мужской телеканал

«Т24»

Спортивный телеканал

Eurosport 1

Музыкальный телеканал

ТНТ MUSIC

Телеканалы: стиль жизни

«Бобёр»

Лучший ведущий

Анна Грачевская, телеканал «RUSSIAN MUSICBOX»

Владимир Раевский, телеканал «Москва 24»

Лучшая телепрограмма для неэфирного ТВ

«Дачные феи», телеканал «Бобёр»

Дизайн и стиль телеканала

«Поехали!»

Лучший региональный канал

«Афонтово» (Красноярск)

Лучший онлайн-кинотеатр / интерактивная платформа

ivi

Лучшее пакетное предложение от оператора платного телевидения

«Триколор ТВ»

По решению жюри, специальных призов были удостоены:

Приз за развитие спутникового телевидения в России: «НТВ-Мир»;

За вклад в развитие спутниковой связи: ФГУП «Космическая связь»;

Открытие года (специальный приз вручается телеканалу, который появился в этом году и уже успел завоевать интерес зрителей): Телеканал «Известия» и Телеканал «Дикий»;

Приз за технологические инновации (приз вручается за успешное внедрение новых технологий и решений в телевидении): КОНТЕНТ-ЮНИОН – канал «Авто24» и «НТВ-ПЛЮС»;

Приз лучшей региональной синдикации: «Мастер решений»;

За нестандартную публицистику: Телеканал «Царьград».

В торжественной церемонии награждения победителей приняли участие: Сусанна Альперина, Оксана Барковская, Станислав Беляков, Тина Канделаки, Светлана Колосова, Владимир Кондратьев, Сергей Кошляков, Анатолий Кучерена, Александр Любимов, Кирилл Набутов, Вера Оболонкина, Николай Орлов, Наталья Палинова, Эдуард Сагалаев, Алексей Уразов, Яна Чурикова, и другие.

«Золотой луч» – конкурс среди неэфирных тематических телеканалов, транслируемых посредством спутниковых, кабельных и интернет операторов на русском языке на территории России или за рубежом.

Премия учреждена в 2009 году Национальной ассоциацией телерадиовещателей (НАТ), что явилось логическим следствием популяризации коммерческого телевидения в РФ в свете модернизации сети телевещания, включающей переход на цифровое вещание. Создав новую сферу медиабизнеса, вещатели предоставили аудитории возможность получать сотни новых телепрограмм. Цели Премии «Золотой луч» – определять стандарты качества в области создания тематических программ и каналов, а также содействовать дальнейшему развитию индустрии, стимулировать маркетинговую активность и позиционирование телеканалов.

Основными критериями при выборе победителей является территория вещания канала, объем аудитории, среда распространения, объем программ собственного производства, оригинальность идеи канала и способы ее реализации, разнообразие программного наполнения.