Надеемся, спорами они не размножаются

В эпоху толерантности бренды хотят угодить каждому своему клиенту. Кафе, рестораны и даже авикомпании предлагают для вегетарианцев особое меню, а обувные бренды и вовсе выпускают кроссовки из «грибной» кожи.

Звучит не самым приятным образом, но разработчики утверждают — это новый уровень легкой промышленности.

Грибы могут быть очень вкусными и полезными, но вряд ли кто-то когда-либо задумывался о том, чтобы носить их на ногах.

Эко-обувь презентовал немецкий бренд nat-2 в коллаборации с дизайнером Ниной Фаберт.

Технология проста: необходимо растягивать внутреннюю эластичную мякоть плодового тела древесного гриба, чтобы превратить материал в некое подобие кожи, из которой потом шить ремни, кошельки, сумки и даже обувь.

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Трутовик — это гриб-паразит, растущий на мертвых или слабых березах и буках, именно он проходит многочисленные этапы обработки и затем широко используется в производстве.