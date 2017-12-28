Для обеспечения трансляции будут задействованы группировка космической связи, спутники и кабельные сети

Традиционное новогоднее обращение президента России будет впервые показано в 23.55 по местному времени во всех регионах страны, сообщает RNS cо ссылкой на сообщение «Первого канала».

«Первый канал перестроил сетку праздничного вещания так, чтобы в каждом часовом поясе, а их в России 11, люди увидели обращение главы государства за несколько минут до Нового года. До этого в некоторых регионах запись транслировали с часовым опозданием», — следует из сообщения.

Интересно, что для обеспечения трансляции будут задействованы группировка космической связи, спутники и кабельные сети.

Ранее стало известно, что кинофильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром», который с 2007 года каждое 31 декабря показывает «Первый канал», в этом году выйдет на «России 1».