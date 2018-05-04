Нарушителям запрета грозит штраф в 100 тысяч рублей и конфискация

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который вводит штрафы за несоблюдение запрета на оборот санкционных товаров. Действие документа не распространяется на случаи, когда граждане покупают товары для личных нужд.

Под оборотом санкционных товаров подразумевается их перевозка по территории России, хранение, маркировка, переработка, использование для производственных нужд и совершение любых видов сделок с ними.

Законопроектом предусмотрена конфискация товара и штраф: для физических лиц он может составить от 3 до 5 тыс. руб., для должностных — от 30 до 50 тыс. руб., юридических — от 70 до 100 тыс. руб.

«Предлагаемым законопроектом устанавливается административная ответственность лиц, не соблюдающих запрет на оборот в РФ отдельных категорий товаров. Дополнительное наказание в виде конфискации предусмотрено законопроектом на случай отсутствия в законодательстве установленных правил уничтожения запрещенных к обороту соответствующих категорий товаров», — уточняют авторы документа.

Сам запрет на оборот санкционных товаров вводится сразу же — когда товар объявляется таким. Ранее в Госдуму направили законопроект о контрмерах против стран, которые ввели санкции. В нем прописываются меры, которые могут вводить президент и правительство, в том числе запрет на ввоз из США и других стран лекарственных препаратов, сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции. Госдума рассмотрит его 15 мая.