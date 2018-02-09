В новой концепции сеть позиционируется как место для идеального городского кофе-брейка

Сеть кофеен «Кофе Хауз» сообщила о ребрендинге и изменении формата заведений. Разработку нового позиционирования сети, создание интерьера, логотипа и других элементов клиентского опыта проводило агентство стратегического маркетинга «Пленум».

Интерьер нового «Кофе Хауза» стилизован под современную городскую среду: подиумы со ступеньками, брусчатка на полу, стены под старинный кирпич. Роль городской навигации выполняют текстовые сообщения, которые помогают посетителю ориентироваться в интерьере.

Новый знак бренда визуализирует перекус с кофе. В новой цветовой схеме комбинируются два цвета: оранжевый, характерный для категории заведений общественного питания с быстрым обслуживанием, и коричнево-бордовый – цвет кофе. Изменился и основной носитель бренда – фирменный стакан. В зависимости от размера, на нём размещаются различные эмоциональные сообщения и эмодзи.

Для меню была предложена новая фуд-стилистика, навигация по продуктовым группам. Выгодные промоакции отмечены оранжевыми сообщениями. Для тех, кто действительно торопится, был оптимизирован процесс заказа – теперь посетителя встречает терминал, где можно оформить заказ самостоятельно.

Для разработки стратегии нового «Кофе Хауза» был проведён анализ клиентского опыта у всех потенциальных конкурентов новой концепции: ассортимент, форматы разных точек и атмосфера заведений. Сопоставив результаты потребительского и конкурентного исследований, стратеги разработали позиционирование сети: «Место для идеального городского кофе-брейка».

«Новый «Кофе Хауз» должен стать для массовой аудитории трендовым местом для перекуса с кофе, помогать сохранять хорошее настроение и силы при перемещении по город», – говорится в сообщении компании.

Обновлённый формат сейчас тестируется в двух кофейнях. В ближайшее время команда проекта планирует обновить ещё около 50 точек сети.

Сеть объявила о ребрендинге ещё в декабре 2017. Основная его цель – развести аудитории двух флагманских кофеен компании – «Кофе Хауз» и «Шоколадница», а также постараться, по возможности, исключить конкуренцию между кофейнями из одной группы.