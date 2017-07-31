Деньги уже не так важны, считают в Royal Mail



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Британская почтовая компания Royal Mail выпустила нехарактерную для себя рекламу. Совместно с агентством M&C Saatchi королевская почта продвигает услуги Центра помощи, в который британцы могут обратиться в случае мошенничества.

Действие происходит в банке, в который врываются грабители. Но их интересуют не деньги, а персональные данные клиентов. Дата рождения, адрес, имена детей – всю информацию грабители записывают в iPad, после чего покидают банк.

Довольно реалистичное видео завершает слоган, подчеркивающий важность идентификационных данных: «Ваша личность теперь является вашим самым ценным достоянием».