Новая стратегия ритейлера – сосредоточиться на развитии дискаунтеров

Ритейлер, развивающий гипермаркеты «О'кей», представил новую стратегию — развитие сети за счет дискаунтеров «Да!», сообщают «Ведомости», со ссылкой на гендиректора сети Миодрага Боройевича.

Сейчас средняя торговая площадь гипермаркетов «О'кей» — 7300 кв. м. Это 78 магазинов, которые приносят розничной сети 87% оборота, и останутся ее основным бизнесом. Однако гипермаркеты будут оптимизироваться, и главное развитие сети будет идти за счет дискаунтеров.

Тестировать магазины на небольших площадях «О'кей» начала в конце 2016 г.: тогда ритейлер открыл в Петербурге гипермаркет на площади 2700 кв. м. В нем было больше свежих продуктов, продукции собственного производства и кафе. Компактный гипермаркет создан по принципу «магазин в магазине», что удобнее для клиентов, считает Боройевич.

Небольшие гипермаркеты есть у «Ленты», «Магнита», «Карусели» и «Ашана», которые давно развивают компактные форматы. В X5 сообщили что это оптимальный формат и переход к нему связан со спадом интереса покупателей к классическим большим магазинам и развитием интернет-продаж

У «Ленты» постепенно средний размер гипермаркета также сжимается: изначально торговая площадь стандартной «Ленты» была 7000−7400 кв. м, а в 2017 г. средний размер составил 4700 кв. м. Найти большую площадку в городской черте сложно, а небольшой формат позволяет сократить затраты на аренду и персонал.

«О'кей» заметила отток клиентов из своих магазинов еще в 2014 г. Руководство компании объясняло, что по бизнесу особенно тяжело ударили замедление экономики и эмбарго на импорт продуктов из ряда стран. В 2015 г. «О'кей» сменила менеджмент, начала открывать в дополнение к гипермаркетам и супермаркетам дискаунтеры «Да!». Позже сеть стала избавляться от активов: три недостроенных гипермаркета и три участка выкупила «Лента».

Однако выручка почти не росла, и владельцы «О'кей» задумались о продаже бизнеса: в конце 2016 г. предложения получали «Ашан» и «Магнит», а в итоге продана была часть бизнеса: супермаркеты выкупила X5, а «О'кей» пообещала «полностью сфокусироваться на развитии гипермаркетов и дискаунтеров».