Фестиваль открыт для участия в 10 конкурсах и в около 100 категориях

Четвертый международный фестиваль рекламы Ad Black Sea объявляет о старте. Мы приглашаем креативное общество в Батуми, Грузия, 20−22 сентября, чтобы вместе отпраздновать креативность. Программа конкурса открыта на сайте adblacksea.com, а дедлайн подачи работ — 31 июля.

В этом году мы предлагаем участникам фестиваля нырнуть с нами: в творчество, конкурсную программу, окунуться в семинары и воркшопы, в новые знания, нетворкинг, в вечеринки, веселье, нырнуть в море, мир рекламы и во все те незабываемые моменты, которые мы ежегодно проживаем на фестивале Ad Black Sea.

Ad Black Sea 2018 открыт для участия в 10 конкурсах и в около 100 категориях.

Участники имеют возможность подать свои кейсы в такие конкурсы:

FILM

FILM CRAFT

PRINT & PUBLISHING

OUT OF HOME

RADIO

DESIGN & BRANDING

DIGITAL & MOBILE

ADVERTISING CAMPAIGNS

MEDIA

BRANDED CONTENT & VISUAL STORYTELLING

Заявки будут оценены 3 панелями жюри в соответствии с конкурсами:

FILM, FILM CRAFT, ADVERTISING CAMPAIGNS, RADIO & AUDIO JURY

PRINT & PUBLISHING, DESIGN & BRANDING, OUT OF HOME JURY

DIGITAL & MOBILE, MEDIA, BRANDED CONTENT & VISUAL STORYTELLING JURY

Представленные в конкурсную программу работы будут судить 3 независимых команды жюри. Судьи соберутся в Батуми 19 и 20 сентября, чтобы оценить работы и выбрать наиболее впечатляющие и креативные решения. Среди членов жюри признаны мировой индустрией лидеры мнений, которые уже имеют огромный опыт судейства работ на международных фестивалях и конкурсах. Судьями выступают учредители, CEO, креативные арт и исполнительные директора всемирно известных агентств. В их арсенале множество весомых наград, включая: Cannes Lions, New York Festivals, ADC * E, Epica, Awwwards и другие.

Стоит отметить, что фестиваль Ad Black Sea входит в Рейтинги креативности России 2018 для рекламных и брендинговых агентств с коэффициентом три (k=3). Кроме того, победители Ad Black Sea 2018 получат уникальную возможность появиться в следующем AdForum Business Creative Report.

Фестиваль состоится 20−22 сентября в Батуми, Грузия. Программа Ad Black Sea включает в себя семинары и воркшопы от ключевых игроков международного рекламного рынка, Церемонию награждения победителей конкурсной программы, а также насыщенную вечернюю программу, полную развлечений и незабываемых впечатлений.

Ad Black Sea 2018 за четыре года заслужил репутацию места встречи открытых и творческих людей, где воедино соединяются разные культуры, точки зрения и нестандартные смелые идеи. Уникальные грузинские традиции вместе с гостеприимством создают замечательную для погружения атмосферу и эмоции.

Важные даты:

Early birds entry deadline: 15 июля 2018 года

Фестивальные даты: 20−22 сентября 2018 года

Церемония награждения: 22 сентября 2018 года

Если у вас возникнут вопросы, просим обращаться к оргкомитету (0038044) 490−90−30 или писать на почту festival@vrk.org.ua — Катерина Грабовская, project@vrk.org.ua — Ольга Подгорская.