По сообщениям Daily Mail, компания-производитель Ferrero решила просто усовершенствовать продукт. А изменения проведены впервые за полувековую историю бренда.

Теперь паста на 8,7% состоит из сухого обезжиренного молока, в то время как ранее этот показатель находился на уровне 7,5%. Процент сахара также вырос с 55,9% до 56,3%. По данным Гамбургского центра защиты прав потребителей, цвет шоколадной пасты стал светлее.

Ferrero заявляет, что качество пасты не изменится, и даже с точки зрения калорийности продукта всё останется по-прежнему.

Предполагается, что изменение рецепта Nutella связано с желанием компании сократить расходы, так как сухое молоко дешевле какао.

Любители шоколадной пасты Nutella восприняли в штыки изменения в рецептуре и начали демонстрировать своё недовольство в социальных сетях.

«Только что узнал об изменении рецепта Nutella. Но есть такие вещи в жизни, которые нельзя делать! Это одна из них!»

«Почему изменили формулу Nutella. Как вы могли это сделать. Я думал, мы что-то значили друг для друга. Это не могло измениться просто так!»

«Если слухи об изменениях правдивы, я отказываюсь от Nutella»

If the rumors of #Nutella changing their recipe are true, I am boycotting them. pic.twitter.com/583I7virnR