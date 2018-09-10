НТВ запускает digital-проект в честь своего 25-летия

В октябре 2018 года НТВ исполнится 25 лет. В канун своего дня рождения телекомпания запускает масштабный digital-проект: сайт «25 лет НТВ» и новое мобильное приложение с аналогичным названием. С 10 сентября приложение доступно для скачивания в App Store и Google Play.

Наполнение юбилейного приложения создадут, в том числе, сами пользователи, которые смогут не только увидеть уникальный архивный контент телекомпании, но и стать частью ее истории.

Открыв в приложении раздел #Мне25, каждый желающий сможет записать собственное видео. Тема ролика — мне 25 лет. Не важно, сколько вам сейчас — уже исполнилось 25 или это еще впереди. Единственное условие — видео должно длиться не менее десяти секунд и не более одной минуты. Лучшие ролики появятся в самом приложении, на сайте «25 лет НТВ», на страницах телеканала в социальных сетях и, конечно, в эфире. Свои видео запишут и звезды: лица канала, ведущие, актеры, участники проектов НТВ.

Раздел Даты охватывает все годы работы информационной службы НТВ. Как в течение четверти века, день за днем, менялась страна, менялся мир, менялись все мы? Выбрав любой день в календаре, пользователи увидят подборку ключевых репортажей новостной службы НТВ, вышедших в эту дату за все годы существования телеканала. Также архивные сюжеты можно будет посмотреть, выбрав в приложении хештег с интересующей темой.

Digital-проект «25 лет НТВ» продолжит наполняться и после завершения празднования юбилея телекомпании, став уникальной библиотекой выпусков самых известных, культовых программ, выходивших на НТВ в разные годы.