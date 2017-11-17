Боязнь родителей того, что компьютер сможет заменить детям и подросткам всё на свете, не оправдалась. Вместо компьютера это с лёгкостью сделал планшет.

Новая реклама от Apple про детей, которые не знают слова «компьютер», вызываает противоречивые чувства. С одной стороны, в ней наглядно показаны все чудеса технологий современного мира. С другой стороны, жизнь, с детства проходящая с планшетом в руках, весьма настораживает.

Главная героиня ролика – девочка-подросток живёт обычной жизнью ребёнка. Она раскрашивает гипс друга, восхищается богомолом, делает уроки... Но всё это на своём планшете.