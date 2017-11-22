Торговая сеть «Лента» совместно с агентством Possible Group запустила рекламную кампанию «Время новых открытий», приуроченную к открытию восьми гипермаркетов в Москве и нескольких – в городах-миллионниках.
Представители «Ленты» уверены, что шоппинг в супермаркетах также должен приносить исключительно приятные впечатления.
Рекламная кампания состоит из видеоролика, который транслируется в digital и ТВ, радио-роликов, брендированного транспорта, OOH-рекламы.
«Лента» осваивает новые территории и расширяет границы своего присутствия. Мы предлагаем жителям Москвы открыть для себя не только наш уникальный ассортимент и сервис, но и эмоционально насыщенный опыт совершения покупок», – рассказывает Анастасия Маркович, Director of Marketing Communications.
«Люди часто ходят одними и теми же маршрутами, покупая одни и те же продукты по списку. Субботняя поездка в привычный гипермаркет, в ассортименте которого вы сориентируетесь даже с закрытым глазами, стала для многих ритуалом, рутиной. Мы хотим вдохновить покупателей попробовать нечто новое и увидеть, сколько гастрономических открытий можно сделать, просто приехав в один из новых гипермаркетов «Лента», – добавляет Олег Пальчинский, Associate Creative Director, Possible Group.
Состав творческой группы:
ЛЕНТА (клиент)
POSSIBLE (агентство)
Creative Director: Артем Филимонов
Associate Creative Director: Олег Пальчинский
Creative: Людмила Кулибаба, Юрий Алтуфьев
Designer: Екатерина Ткаченко
Account Director: Агунда Баева
Account Manager: Мария Петренко
Producer: Сергей Анохин