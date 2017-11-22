Рекламная кампания приурочена к открытию новых магазинов сети

Торговая сеть «Лента» совместно с агентством Possible Group запустила рекламную кампанию «Время новых открытий», приуроченную к открытию восьми гипермаркетов в Москве и нескольких – в городах-миллионниках.

Представители «Ленты» уверены, что шоппинг в супермаркетах также должен приносить исключительно приятные впечатления.

Рекламная кампания состоит из видеоролика, который транслируется в digital и ТВ, радио-роликов, брендированного транспорта, OOH-рекламы.

«Лента» осваивает новые территории и расширяет границы своего присутствия. Мы предлагаем жителям Москвы открыть для себя не только наш уникальный ассортимент и сервис, но и эмоционально насыщенный опыт совершения покупок», – рассказывает Анастасия Маркович, Director of Marketing Communications.

«Люди часто ходят одними и теми же маршрутами, покупая одни и те же продукты по списку. Субботняя поездка в привычный гипермаркет, в ассортименте которого вы сориентируетесь даже с закрытым глазами, стала для многих ритуалом, рутиной. Мы хотим вдохновить покупателей попробовать нечто новое и увидеть, сколько гастрономических открытий можно сделать, просто приехав в один из новых гипермаркетов «Лента», – добавляет Олег Пальчинский, Associate Creative Director, Possible Group.

Состав творческой группы:

ЛЕНТА (клиент)

POSSIBLE (агентство)

Creative Director: Артем Филимонов

Associate Creative Director: Олег Пальчинский

Creative: Людмила Кулибаба, Юрий Алтуфьев

Designer: Екатерина Ткаченко

Account Director: Агунда Баева

Account Manager: Мария Петренко

Producer: Сергей Анохин