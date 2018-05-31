Операторов обяжут сверять персональные данные абонентов с официальными информационными системами

С 1 июня 2018 года вступят в силу поправки в закон «О связи», которые обязывают сотовых операторов блокировать абонентов, личность которых они не смогли идентифицировать, сообщает ТАСС.

В связи с этим операторы и их представители будут более внимательны при продаже новых SIM-карт физическим лицам. Дело в том, для них вводят новую обязанность — проверять достоверность паспортных данных, для этого операторам связи предоставят доступ к информационным системам государственных органов.

Также усилится работа по проверке персональных данных в уже заключенных абонентских договорах. Операторы будут вправе прекращать оказание услуг в течение 15 суток в случае несоответствия персональных данных, заявленных в абонентских договорах. Таким образом, не исключено, что действующие контракты могут быть заблокированы, если к ним не привязан реальный паспорт человека.

Если номер был предоставлен компанией вместе с корпоративным тарифом или предприятием, которого уже не существует, велика вероятность его блокировки. Также проблемы могут возникнуть у тех людей, кто купил сим-карту с рук, не предоставляя свои документы, или пользуется корпоративным тарифом от предприятия, которое не передавало компании связи сведения об абоненте.

По экспертным оценкам, лишиться возможности пользоваться своим мобильным номером могут до 20% абонентов. Однако компании «большой четверки» позитивно отреагировали на изменения закона. Они посоветовали абонентам обратиться в офис своего сотового оператора и переоформить номер на себя или же поменять его, зарегистрировав на свое имя.