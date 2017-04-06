Эксперты и начинающие коммуникаторы встретятся на «Рекламном векторе»-2017





11 и 12 апреля 2017 года в Российском университете дружбы народов пройдет ежегодная Международная научно-практическая конференция "РЕКЛАМНЫЙ ВЕКТОР - 2017: новые координаты". Ее организатором выступает кафедра рекламы и бизнес-коммуникаций Института мировой экономики и бизнеса РУДН.

Цель конференции - исследование основных направлений развития современной рекламы и связей с общественностью, привлечение внимания общественности к рекламе и PR как к научным направлениям, активизация творческого потенциала студентов, молодых ученых и специалистов, разрабатывающих коммуникационную проблематику. В рамках мероприятия состоятся пленарное заседание, секционные занятия и открытые для всех студентов и преподавателей мастер-классы известных практиков и специалистов в области рекламы и PR, а также многое другое.

Среди спикеров «Рекламного вектора»-2017 Владимир Евстафьев, д.ф.н., президент Коммуникационного Агентства «ИМА-пресс», вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), Александр Алексеев, президент Клуба Арт-директоров России, Андрей Баранников, генеральный директор коммуникационного агентства SPN Communications, почетный председатель Ассоциации компаний-консультантов в области развития общественных связей (АКОС), вице-президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), Алексей Глазырин, генеральный директор компании Newton.PR&Communications, президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) в 2008-2010 гг., Алексей Ситников, д.пс.н., д.э.н., профессор, президент ICCG (IMAGE-Contact Consulting Group), Иван Угрюмов, руководитель отдела по работе с рекламными агентствами Mediascope, и другие эксперты.

Партнерами проекта выступили рекламное агентство Нью-Тон, интернет-агентство ConSite, рекламная группа ADMOS, коммуникационное агентство Newton.PR&Communications, бренды Maitre de The и Sweeterella.

К участию в конференции приглашаются студенты, обучающиеся по направлению "Реклама и связи с общественностью", смежным направлениям, молодые ученые и специалисты, а также преподаватели и практики, заинтересованные в повышении профессионализма и стратегическом развитии подготовки нового поколения профессионалов коммуникационного бизнеса.

Дополнительную информацию можно получить:

по телефону/факсу: 8(495) 434-32-33

по e-mail: ad_vector@mail.ru

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