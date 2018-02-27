Косметическая компания разорвала с моделью контракт из-за её возраста в 1992 году

Косметическая компания Lancome пригласила стать лицом своей новой рекламной кампании 65-летнюю итальянскую актрису и модель Изабеллу Росселлини, с которой 25 лет назад разорвала контракт из-за возраста женщины.

«Мне сказали, что мое имя в исследованиях рынка все еще связано с их брендом. И вот я снова с ними, вновь представляю косметическую компанию», – сообщила Росселлини, вновь подписав контракт с Lancome. Росселлини снялась в новой кампании, где стала воплощением идеала естественной зрелой красоты. Автором выступил Питер Линдберг.

Отношения модели с брендом начались в 80-х годах, когда она в возрасте 30 лет подписала контракт с Lancome и стала благодаря этому самой высокооплачиваемой моделью мира. Росселлини оставалась лицом компании больше десятилетия. В 1992-м Lancome неожиданно для Росселлини сообщил о расторжении контракта, так как на смену пришли более молодые модели.

«Они сказали, что им нужен кто-то помоложе. У них были клиенты многих возрастов, но они были нацелены на молодежь», – вспоминает Изабелла о том, как в 45 лет с ней решили не продлевать контракт.