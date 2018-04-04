Просмотр и обсуждение мультфильма доступны на ресурсах Mail.Ru Group

Первая серия продолжения «Простоквашино» в считанные часы после премьеры в соцсетях набрала рекордное количество просмотров.

Первые два с половиной часа мультфильм посмотрели около полутора миллионов раз. К концу дня цифра перешагнула за 10 миллионов. Создатели мультфильма признали, что не ожидали таких высоких показателей просмотров уже в первые часы после релиза.

На данный момент первая серия в «Одноклассниках» собрала более 5,7 млн просмотров, «ВКонтакте» — более 7,4 млн. Серия также опубликована на сайте Кино Mail.Ru, но там подсчёт просмотров не ведётся.

В начальные титры мультфильма создатели добавили посвящение памяти Олега Табакова, который ранее озвучивал кота Матроскина. Кроме того, в новой серии выражается благодарность «автору сценария „Простоквашино“ Эдуарду Успенскому». Однако сам писатель не оценил этих строк в титрах и утверждает, что не давал разрешение на использование персонажей, права на которых принадлежат автору. Успенский даже пригрозил судом авторам новых серий.

Первая серия вызвала оживленные дискуссии и в соцсетях. Наряду с положительными отзывами, мультфильм подвергся и критике со стороны зрителей. Внимательные зрители обнаружили недочеты в сценарии, который должен продолжать историю 40-летней давности, в частности, нового персонажа, сестру Дяди Фёдора, зовут Вера Павловна, а ее отца, согласно оригинальной книге, зовут Дмитрий.

Напомним, всего должно быть создано 30 серий нового «Простоквашино». Руководство киностудии активно ведет переговоры с телеканалами на предмет покупки пакета новых сериалов, среди которых «Простоквашино» будет лидером.