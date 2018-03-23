От агентства Scholz & Friends Kyiv

Агентство Scholz & Friends Kyiv создало рекламную кампанию для 19-го Киевского Международного Фестиваля Рекламы, которую объединила концепция «Новая задача — новая жизнь». Прием работ на КМФР открыт до 20 апреля.

Всем знакома фраза «побывать в чужой шкуре», не так ли? Именно она в точности передает ежедневный труд современного рекламиста. Чтобы понять своего потребителя — нужно прожить его жизнь, думать его мыслями, стать им. Каждый новый проект, новая задача — это новая жизнь, совершенно иная.

«Кто из нас будним вечером в баре не ныл перед друзьями, как скучно всю жизнь думать о чипсах и памперсах? А наутро приходил на работу и жадно вгрызался в очередной бриф, вызывая на помощь дух потребителя. Вот мы об этом, с удовольствием для себя и уважением к КМФР», — прокомментировал креативный директор Scholz & Friends Kyiv Святослав Спектор.