Red Apple — международный фестиваль креативности, который ежегодно проводится в Москве вот уже 26 лет. Каждый фестиваль посещает более 20000 человек, а награды получают более 50 креативщиков.
В 2018 году Red Apple пройдет через серию изменений, направленных на совершенствование структуры фестиваля и на привлечение новых (желательно, молодых) участников.
1. Новая номинация
В классический фестиваль будет добавлена новая номинация, посвященная социальной рекламе.
Номинация: Social & Influencer
Категории: Social advertising/Social & Influencer Sectors/Innovation in Social/Social Influencer & Content Marketing
2. Новый фестиваль
В рамках проекта в 2018 году также пройдет фестиваль Red Apple: Festival of Media.
Новый «фестиваль в фестивале» призван поднять повестку медийных коммуникационных агентств в рамках Национального рекламного форума, посвященного media.
Категории медийного фестиваля разработаны совместно с экспертами рекламной отрасли и на основе лучших конкурсов медийной индустрии Cannes Lions и Festival of Media.
Основные категории:
- Content
- Excellence in media
- Channels
- Media: sectors
- Media projects
3. Новый партнер
В 2018 году одним из партнеров фестиваля Red Apple станет Facebook. В честь нового и перспективного сотрудничества организаторы учредили специальную номинацию — лучший креатив в Instagram.
Отмечается, что в рамках образовательной программы фестиваля свой мастер-класс также проведет один из представителей европейского Facebook.
4. Новый дом
В 2018 году фестиваль пройдет в новой для его участников обстановке. В качестве нового дома Red Apple выбрал современное пространство LOFT #3, состоящий из пяти залов и имеющий общую площадь 2400 м2.
5. Новая билетная и образовательная программа
Фестиваль планирует несколько омолодить свою аудиторию. С этой целью организаторы Red Apple разработали специальные условия приобретения билетов для молодых (до 27 лет) представителей рекламных агентств и отделов маркетинга, а лучшим студентам рекламных факультетов и кафедр в России фестиваль выдаст бесплатные квоты на посещение.
Образовательная программа Red Apple в этом году тоже обратит внимание на возраст и будет сегментирована по уровню подготовки специалистов: Junior, middle, senior.
Члены жюри 2018 года
Окончательный список жюри фестиваля Red Apple в 2018 году еще не утвержден, однако соглашение о сотрудничестве с каждым из них может быть подписано уже в самое ближайшее время.
В число основных кандидатов на судейство входят Билл Йом, Cheil Worldwide HQ, Александра Тейлор — одна из самых известных арт-директоров Великобритании, имеющая в своей копилке 13 Каннских Львов, и Андрей Губайдуллин, основатель и креативный директор РА «Восход».
Ключевые даты фестиваля Red Apple
Фестиваль Red Apple состоится 14−16 ноября 2018 года.
Подать заявку на классический Red Apple необходимо в период с 7 мая по 7 октября 2018 года, а на Red Apple: Festival of Media — с 1 августа по 7 октября.