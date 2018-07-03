Фестиваль состоится 14-16 ноября 2018 года

Red Apple — международный фестиваль креативности, который ежегодно проводится в Москве вот уже 26 лет. Каждый фестиваль посещает более 20000 человек, а награды получают более 50 креативщиков.

В 2018 году Red Apple пройдет через серию изменений, направленных на совершенствование структуры фестиваля и на привлечение новых (желательно, молодых) участников.

1. Новая номинация

В классический фестиваль будет добавлена новая номинация, посвященная социальной рекламе.

Номинация: Social & Influencer

Категории: Social advertising/Social & Influencer Sectors/Innovation in Social/Social Influencer & Content Marketing

2. Новый фестиваль

В рамках проекта в 2018 году также пройдет фестиваль Red Apple: Festival of Media.

Новый «фестиваль в фестивале» призван поднять повестку медийных коммуникационных агентств в рамках Национального рекламного форума, посвященного media.

Категории медийного фестиваля разработаны совместно с экспертами рекламной отрасли и на основе лучших конкурсов медийной индустрии Cannes Lions и Festival of Media.

Основные категории:

Content

Excellence in media

Channels

Media: sectors

Media projects

3. Новый партнер

В 2018 году одним из партнеров фестиваля Red Apple станет Facebook. В честь нового и перспективного сотрудничества организаторы учредили специальную номинацию — лучший креатив в Instagram.

Отмечается, что в рамках образовательной программы фестиваля свой мастер-класс также проведет один из представителей европейского Facebook.

4. Новый дом

В 2018 году фестиваль пройдет в новой для его участников обстановке. В качестве нового дома Red Apple выбрал современное пространство LOFT #3, состоящий из пяти залов и имеющий общую площадь 2400 м2.

5. Новая билетная и образовательная программа

Фестиваль планирует несколько омолодить свою аудиторию. С этой целью организаторы Red Apple разработали специальные условия приобретения билетов для молодых (до 27 лет) представителей рекламных агентств и отделов маркетинга, а лучшим студентам рекламных факультетов и кафедр в России фестиваль выдаст бесплатные квоты на посещение.

Образовательная программа Red Apple в этом году тоже обратит внимание на возраст и будет сегментирована по уровню подготовки специалистов: Junior, middle, senior.

Члены жюри 2018 года

Окончательный список жюри фестиваля Red Apple в 2018 году еще не утвержден, однако соглашение о сотрудничестве с каждым из них может быть подписано уже в самое ближайшее время.

В число основных кандидатов на судейство входят Билл Йом, Cheil Worldwide HQ, Александра Тейлор — одна из самых известных арт-директоров Великобритании, имеющая в своей копилке 13 Каннских Львов, и Андрей Губайдуллин, основатель и креативный директор РА «Восход».

Ключевые даты фестиваля Red Apple

Фестиваль Red Apple состоится 14−16 ноября 2018 года.

Подать заявку на классический Red Apple необходимо в период с 7 мая по 7 октября 2018 года, а на Red Apple: Festival of Media — с 1 августа по 7 октября.