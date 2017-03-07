Кроссовер органично вписался в ночные джунгли

Режиссер Крис Палмер совместно с агентством Spark44 сняли красивую короткометражку для нового Range Rover Velar. В ролике кроссовер показывает, что может вписаться не только в городские джунгли, но и в тропические.

Помимо Velar главными героями видео стали экзотические животные и птицы: дикобраз, филин, рысь, обезьяны и т.д. Ролик снимался в Испании, авторы видео утверждают, что все живые существа, показанные в нем, являются реальными.

Jaguar Land Rover представил новый кроссовер Range Rover Velar на закрытом мероприятии в Лондоне в начале марта. Официальный публичный показ авто состоится на Женевском автосалоне, который распахнет свои двери 9 марта.

Люксовый внедорожник Velar займет нишу между Range Rover Evoque и Range Rover Sport. Новинка построена на платформе IQ, на ней же строятся седаны Jaguar XE и XF, и кроссовер Jaguar F-Pace. В Европе продажи Velar стартуют во второй половине текущего года. В России, предположительно , кроссовер появится осенью. Европейским покупателям более дорогая лимитированная версия First Edition обойдется в 108 757 евро. Цены на другие модификации Velar будут варьироваться от 56 400 до 90 850 евро.