Жан Мари Бурсико представит юбилейное рекламное шоу 28 апреля в Киноцентре «Октябрь»

Летописец мировой рекламы, ее знаток, владелец невероятной коллекции, в которой представлено более миллиона рекламных роликов со всех уголков планеты, ЖАН МАРИ БУРСИКО представляет: НОЧЬ ПОЖИРАТЕЛЕЙ РЕКЛАМЫ! 25 ЛЕТ В РОССИИ!

Уникальное рекламное шоу, шестичасовой ночной показ роликов из коллекции Жана Мари, ежегодно проходит в нескольких десятках стран, а в России – начиная с 1993 года.

Грядущая весна для «Ночи» – юбилейная. Вот уже 25 лет, как шедевры «Синематеки» доступны профессионалам рекламной индустрии, а также всем живо интересующимся креативной рекламой по всей России. В этом году «Ночь» пройдет В Киноцентре Октябрь. В честь юбилея звезды эстрады, кино и телевидения соберутся, чтобы поздравить именинника! В рамках ежегодной церемонии голосования AdAwards, звёздному жюри предстоит выбрать лучший рекламный ролик за все годы существования проекта!

Четверть столетия. Много ли это или мало? В первые годы в нашей стране событие посещали преимущественно профессионалы, а просто просвещенная публика относилась к рекламе осторожно. Но креативная реклама, а именно такую и коллекционирует Жан Мари Бурсико, оказалась способна изменить восприятие зрителей.

Ролики из коллекции – это короткометражные видеофильмы, которые можно смотреть как произведения искусства, наслаждаясь неожиданными решениями, красотой идей и оригинальностью их воплощения. В этом ракурсе «Ночь пожирателей рекламы» за годы своего существования приобрела особую притягательность для ценителей изумительных рекламных произведений и стала самым масштабным и ожидаемым рекламным событием в России. Сегодня показы Ночи охватывают более 40 городов страны. За это время у первых зрителей нашего шоу уже выросли дети, и старые друзья «Ночи» приходят семьями.

Содержание новой программы до последнего момента Жан Мари Бурсико держит в секрете. Но анализируя пристрастия маэстро по программам прошлых лет, можно смело сказать, что всегда мощно представлена реклама автомобилей, страховых компаний, элитных брендов парфюмерии, обязательно присутствует тема юмор и эротика в рекламе. Российская реклама представлена работами, в числе которых демонстрируются ролики, уже снискавшие себе любовь зрителей. Не бывает оставлена без внимания и социальная реклама. Непременно мы знакомимся с роликами из самых экзотических стран, а также в программу вставлена хотя бы одна винтажная жемчужина.

По обыкновению НПР преподнесет всем присутствующим множество приятных сюрпризов: необычные промо-акции, дефиле, живую музыку, эксклюзивные коктейли от профессиональных барменов.

После московской премьеры программа традиционно отправится покорять сердца новых ценителей в городах России и странах ближнего зарубежья. Ну а искушенным гурманам Москвы остается только одно – копить силы и ждать 28 апреля. Ведь такая грандиозная Ночь бывает только однажды!

28 апреля 2018 года, Киноцентр «ОКТЯБРЬ», Ул. Новый Арбат, 24, начало в 23.00 (съезд гостей в 22.00)

Подробности на официальном сайте мероприятия. Приобрести билеты можно по ссылке.