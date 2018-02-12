За три дня ролик набрал около 2 млн просмотров на YouTube

Последняя кампания от Nike привлекла внимание СМИ еще до релиза официальных промотирующих видео. Украинские журналисты оказались не довольны аббревиатурой LDNR (Londoner), обнаружив в ней намек на поддержку Донбассу.

Стартовый ролик кампании отражает непростую жизнь молодых спортсменов Лондона. Ребята, подающие большие надежды, каждый день вынуждены преодолевать самые разные препятствия, чтобы достичь успеха.

Споры о том, кому труднее существовать, продолжаются в течение всего трехминутного ролика. От сцены к сцене драматизм накаляется, а ситуации становятся всё более абсурдными (а от того — комичными).

В съемках приняли участие звезды английского спорта, например, легкоатлеты Мо Фара и Дина Ашер-Смит, а также футболисты Гарри Кейн и Гарет Саутгейт. Основной музыкальной темой видео стал трек от рэпера Скепта. Идея принадлежит агентству W+K London.

Ролик понравился пользователям социальных сетей, которые отметили юмор рекламы, а также акцент на культурном разнообразии Лондона.