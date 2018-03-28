Успеху компании поспособствовали неудачи конкурентов

Британская консалтинговая фирма Brand Finance вновь представила свой ежегодный рейтинг 50 самых влиятельных одежных брендов мира. Абсолютным его лидером стал производитель спортивных товаров Nike, вновь признанный самым влиятельным и дорогим в мире.

Стоимость компании оценили в 28 млрд долларов, что меньше прошлогоднего показателя почти на 12%. Потери связаны с постепенным снижением популярности бренда среди подростков. Однако в этом году бренд всё равно сохранил прошлогоднее лидерство.

Вторую строчку в этом списке занимает H&M со стоимостью в 19 миллиардов долларов, третью — Zara, постепенно сокращающая разрыв с лидером. Основной конкурент американского бренда спортивной одежды, adidas, занимает четвертую позицию в рейтинге, его стоимость около 14 миллиардов долларов.

«Ключевую роль на глобальном рынке играют не люксовые бренды, а компании сегмента масс-маркет. Сильная конкуренция наблюдается среди брендов спортивной одежды. Будущее положение Nike в рейтинге может быть нарушено из-за падения популярности бренда на фоне плохо организованной маркетинговой работы. А вот новая стратегия Zara, ставящая в центр заботу о потребителе, а также сочетание цены и качества, в будущем позволит модному бренду улучшить позиции», — сообщил Ричард Хейг, управляющий директор Brand Finance.

Hermès, Louis Vuitton, Cartier и Gucci заняли соответственно пятое, шестое, седьмое и восьмое места. Аналитики отмечают, что Hermès удалось обогнать лидеров рынка за счет внимательного отношения к клиентам и успешного позиционирования. Cartier, поднялся с прошлогоднего 10 места и обошёл в этом рейтинге Rolex почти на целых 3,5 миллиарда долларов. Швейцарская часовая компания оценивается в 6,4 миллиарда долларов и занимает десятое место в рейтинге. На девятой строчке расположилась компания Uniqlo.

На рейтинге H&M отрицательно сказались многочисленные скандалы, случившиеся в течение последнего года. Расистские шутки и небрежное отношение к современному уличному искусству стоили шведскому ритейлеру 1,5 миллиарда долларов. Громкие кадровые перестановки в Louis Vuitton и Dior также привнесли серьезные негативные изменения в выручку компаний.

В ходе исследования аналитики оценивают силу бренда по шкале от 0 до 100. Изучив такие характеристики как эмоциональная связь, финансовые показатели и стабильность, эксперты отдали Nike уверенное второе место. Ритейлер уступил лидерство Rolex лишь одной десятой балла.

Каждый год консалтинговая компания Brand Finance публикует рейтинг самых дорогих и влиятельных брендов мира. В основе рейтинга — индекс Brand strength index (BSI) — который вычисляют в ходе исследование самых известных брендов. В основе рейтинга помимо доходов от продаж также лежат маркетинговые инвестиции, узнаваемость, качество товаров, удовлетворенность персонала и репутация компании.