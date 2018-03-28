Британская консалтинговая фирма Brand Finance вновь представила свой ежегодный рейтинг 50 самых влиятельных одежных брендов мира. Абсолютным его лидером стал производитель спортивных товаров Nike, вновь признанный самым влиятельным и дорогим в мире.
Стоимость компании оценили в 28 млрд долларов, что меньше прошлогоднего показателя почти на 12%. Потери связаны с постепенным снижением популярности бренда среди подростков. Однако в этом году бренд всё равно сохранил прошлогоднее лидерство.
Вторую строчку в этом списке занимает H&M со стоимостью в 19 миллиардов долларов, третью — Zara, постепенно сокращающая разрыв с лидером. Основной конкурент американского бренда спортивной одежды, adidas, занимает четвертую позицию в рейтинге, его стоимость около 14 миллиардов долларов.
«Ключевую роль на глобальном рынке играют не люксовые бренды, а компании сегмента масс-маркет. Сильная конкуренция наблюдается среди брендов спортивной одежды. Будущее положение Nike в рейтинге может быть нарушено из-за падения популярности бренда на фоне плохо организованной маркетинговой работы. А вот новая стратегия Zara, ставящая в центр заботу о потребителе, а также сочетание цены и качества, в будущем позволит модному бренду улучшить позиции», — сообщил Ричард Хейг, управляющий директор Brand Finance.
Hermès, Louis Vuitton, Cartier и Gucci заняли соответственно пятое, шестое, седьмое и восьмое места. Аналитики отмечают, что Hermès удалось обогнать лидеров рынка за счет внимательного отношения к клиентам и успешного позиционирования. Cartier, поднялся с прошлогоднего 10 места и обошёл в этом рейтинге Rolex почти на целых 3,5 миллиарда долларов. Швейцарская часовая компания оценивается в 6,4 миллиарда долларов и занимает десятое место в рейтинге. На девятой строчке расположилась компания Uniqlo.
На рейтинге H&M отрицательно сказались многочисленные скандалы, случившиеся в течение последнего года. Расистские шутки и небрежное отношение к современному уличному искусству стоили шведскому ритейлеру 1,5 миллиарда долларов. Громкие кадровые перестановки в Louis Vuitton и Dior также привнесли серьезные негативные изменения в выручку компаний.
В ходе исследования аналитики оценивают силу бренда по шкале от 0 до 100. Изучив такие характеристики как эмоциональная связь, финансовые показатели и стабильность, эксперты отдали Nike уверенное второе место. Ритейлер уступил лидерство Rolex лишь одной десятой балла.
Каждый год консалтинговая компания Brand Finance публикует рейтинг самых дорогих и влиятельных брендов мира. В основе рейтинга — индекс Brand strength index (BSI) — который вычисляют в ходе исследование самых известных брендов. В основе рейтинга помимо доходов от продаж также лежат маркетинговые инвестиции, узнаваемость, качество товаров, удовлетворенность персонала и репутация компании.