Компания направила в штаб Алексея Навального письмо с претензией



Depositphotos

Бренд спортивной одежды Nike объяснил свое требований удалить слоган Just do it из материалов «Команды Навального». «Nike, как официальный логотип компании, и Just do it, как официальный девиз компании, являются зарегистрированными товарными знаками, которые компания Nike активно защищает во всем мире», - цитирует комментарий пресс-службы RNS.

24 марта «Команда Навального» опубликовала картинку с изображением человека в кроссовках Nike и подписью Just do it. Это был анонс акции протеста в Москве 26 марта. Пост был размещен в Twitter и «ВКонтакте». Оказалось, что юридическая фирма «Пепеляев Групп», которая представляет интересы Nike, направила в штаб Алексея Навального письмо с требованием удалить изображение. Об это во вторник сообщил портал «Медиазона». Однако пост продолжал висеть в социальных сетях.

По информации издания письмо направил старший партнер компании Владимир Соков накануне акции протеста. «Компания Nike не вовлечена в политическую деятельность и целью своей деятельности видит продвижение активного образа жизни», - процитировала Сокова «Медиазона». Представители юридической фирмы также утверждали, что в день проведения акции протеста в Nike тоже запланировали мероприятие в центре Москвы: «таким образом, несанкционированное использование символики "Найк Инноувейт С.В." может повлечь различные негативные последствия для участников всех акций, в том числе не извещенных о проведении их в один день в одном месте».