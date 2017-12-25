Онлайн-кинотеатр рассматривает Россию как один из приоритетных и прибыльных рынков

Американский онлайн-кинотеатр Netflix рассматривает возможность полноценного запуска сервиса в России уже в следующем году. Это будет запуск русскоязычного сайта с контентом на русском языке, сообщает roem.ru со ссылкой на источников в российских онлайн-кинотеатрах.

Netflix рассматривает Россию как один из приоритетных и прибыльных рынков. На данный момент жители России могут зарегистрироваться в Netflix, что позволит им смотреть различный контент в HD-качестве, однако на русском языке сервис не представлен.

От полноценного запуска в стране компанию удерживала антироссийская политика страны, а также нерешенный вопрос с видеопиратством. Партнерство Amediateka и HBO ускорило решение вопроса о приходе на российский рынок, отметил один из источников. По словам второго источника вопрос запуска в 2018 году «еще не решен».

В среднесрочной перспективе компания рассчитывает, что пользователи из стран за пределами США будут составлять 75−80% от абонентской базы Netflix. Сейчас компания присутствует в частности в Канаде, Бразилии и ряде других стран в Латинской Америке. В странах присутствия Netflix помимо вещания на местном языке также создает локализованный контент с привлечением местных актеров.