Вынужденное завершение проектов с актером обошлось в 39 млн долларов

Закрытие проекта «Карточный домик» обошлось Netflix в 39 млн долларов. В такую сумму американский видеосервис оценил затраты в неденежной форме за IV квартал, сообщает Bloomberg. Впрочем, Netflix есть чем похвастаться перед акционерам — количество подписчиков видеосервиса заметно выросло.

Напомним, Netflix Inc. объявила о завершении популярного сериала после обвинения Кевина Спейси в сексуальных домогательствах и признания самого актера в гомосексуальности. В итоге шестой сезон телешоу «Карточный домик» стал последним. Однако это не единственный материал, который пришлось списать по этическим причинам. Видеосервис также отказался от байопика о писателе Горе Видале, где Спейси должен был сыграть главную роль, и прекратил сотрудничество со стендап-комиком Луи Си Кеем, которого обвинили в сексуальных домогательствах.

Секс-скандалы затронули многие голливудские компании. Так, Imperative Entertainment LLC потратила 10 млн долларов на пересъемку фильма «Все деньги мира» — создатели картины отдали роль Спейси другому актеру.

Сейчас киноиндустрия пытается подстраховать себя и ищет способ избежать подобных скандалов в будущем. Одно из предложений — включать в контракт с актером обязательство вести себя прилично и покупать страховку, которая позволила бы возместить ущерб.