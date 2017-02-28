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Продюсерский центр «Среда» Александра Цекало продал онлайн-кинотеатру Netflix права на показ 6 российских сериалов, передает RNS.
По словам Цекало, Netflix получил права на сериалы «Мажор», «Метод», «Саранча», «Фарца», «Территория», «Спарта».
Права на сериал «Мажор» компания «Среда» продала зарубежному онлайн-кинотетару еще в ноябре 2016 года. Это была первая сделка между Netflix по покупке российских сериалов.
В августе 2017 года «Среда» начнёт съемки третьего сезона «Мажора», а в июле – второго сезона «Метода».
Александр Цекало также заявил, что не будет продавать доли в «Среде» ради привлечения крупного инвестора.