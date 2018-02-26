Интерес к картине вызвала награда, полученная на Берлинском кинофестивале

Netflix приобрел права на показ новой ленты режиссёра Алексея Германа-младшего «Довлатов». Фильм будет доступен подписчикам стриминг-сервиса в странах Северной Америки, в Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Скандинавии, сообщает «Коммерсант».

Интерес к картине возник после того, как лента была представлена режиссером в рамках Берлинского кинофестиваля. Компания Alpha Violet, занимающаяся продвижением фильма в мировом прокате, сообщила, что картину покажут еще в 13 странах, в том числе в Бразилии, Италии, Испании, Португалии, Китае и Франции.

«На мой взгляд, активные продажи фильма на международные территории связаны с сочетанием двух факторов. Первый – универсальность идеи фильма о внутренне свободном человеке, который под гнетом обстоятельств остается верным себе и своему творчеству. Второй – совершенно неизвестный, а потому интересный и притягательный для мирового зрителя период расцвета советской культуры 1970-х, во время которого разворачиваются события кинокартины», – прокомментировал покупку продюсер фильма Андрей Савельев.

«Довлатов» рассказывает о четырех ленинградских днях 1971 года из жизни писателя. В главных ролях снялись Милан Марич, Светлана Ходченкова, Елена Лядова и Данила Козловский. Посмотреть фильм в кино можно будет начиная с 1 марта.

Лента получила положительные оценки критиков, несмотря на то, что сам писатель на Западе широкой публике неизвестен. Жюри Берлинале отметило визуальную составляющую фильма и вручила «Серебряного медведя» за выдающиеся достижения Елене Окопной, которая работала над проектом в качестве художника по костюмам и художника-постановщика.