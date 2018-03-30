Они увеличились на 5,5%

В 2017 году продажи «Нестле» в регионе Россия-Евразия достигли 120,5 млрд руб., что свидетельствует об увеличении объема продаж на 5,5% по сравнению с предыдущим годом. Несмотря на то, что в России в 2017 года продажи сегмента FMCG продолжали снижаться, «Нестле» укрепила свои позиции на рынке в ключевых категориях продукции.

В частности, за прошедший год доля рынка «Нестле» в категории кофе в капсулах составила 71,4%, готовых завтраков — 45,6%, кулинарии — 42,5%, детского питания — 35,2%, растворимого кофе — 31,1%, кормов для домашних животных — 31,2%, каш моментального приготовления — 23,2%, кондитерских изделий — 13,9%.

В 2017 году компания продолжила инвестировать в местное производство, реализовав три крупных проекта. Первым из них стало открытие двух производственных линий по производству влажных порционных кормов для домашних животных на заводе в Калужской области.

Второй проект — начало строительства нового завода полного цикла по производству детского питания в Вологде. Компания планирует инвестировать в него 1,8 млрд рублей за период с 2017 по 2019 годы. Кроме того, благодаря устойчивому росту рынка растворимого кофе в России в компании «Нестле» было принято решение инвестировать 1,5 млрд руб. в дальнейшее расширение фабрики по производству растворимого кофе «Нестле-Кубань». Этот шаг позволит обновить премиальную марку NESCAFÉ Gold, включая создание новой рецептуры, нового дизайна упаковки и установку новой линии производства. Всего за период 1996—2017 гг. совокупный объем инвестиций «Нестле» в российскую экономику составил около 2 миллиардов долларов США.

Подразделения Purina Petcare and Nestlé Health Science продемонстрировали солидные двузначные показатели роста в прошлом году. Российский рынок стал лучшим по показателям деятельности в регионе EMENA (Европа, Ближний Восток и Северная Америка) в категории кормов для домашних животных, отмечают в компании.