КНДР активно продвигает идеи чучхе в российской региональной прессе



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Северной Корее не чужды последние рекламные тренды. Как показывает анализ российской прессы, КНДР активно использует нативную рекламу для продвижения великих вождей и идей чучхе. Ряд СМИ и пользователи соцсетей обратили внимание на коммерческие материалы с пафосными заголовками, например, «Ким Ир Сен — великий человек века» и «Вечное солнце». Они регулярно выходят в региональных выпусках «Комсомольской правды», но встречаются и в провинциальных изданиях вроде «Вольная Кубань».

Маркируются такие публикации по-разному. Где-то стоит пометка «На правах рекламы», где-то написано «Материалы предоставлены КНДР», а в краснодарской газете заказчиком указано ООО «Зенко-39» — по информации портала «Югополис», это небольшая корейская строительная компания, работающая в регионе.

Все материалы написаны высокопарным стилем и старательно превозносят покойных вождей — основателя идей чучхе Ким Ир Сена и его преемника Ким Чен Ира. Как пишут авторы рекламных статей, руководители республики заслуживают восхваления и почтения, они осветили человечеству путь вперед, а их заслуги больше, чем у Вашингтона, Джефферсона и Линкольна вместе взятых. Не скупятся авторы и на эпитеты: Ким Ир Сена называют «непревзойденным святым человеком», которого отличает «безграничная, всеохватывающая снисходительность».

Гендиректор ИД «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин подтвердил, что северокорейская организация регулярно размещает рекламу в региональных выпусках газеты и на ее сайте в специальной коммерческой рубрике. Традиционно хвалебные статьи появляются накануне национальных праздников, рассказал RNS медиаменеджер. По его мнению, в подобной нативке нет «ничего страшного», поскольку она не оказывает негативного влияния на читателей.