Кампания нового необычного напитка начнется 1 апреля



Иллюстрации предоставлены пресс-службой

Этой весной Sprite выпускает новый продукт – Sprite со вкусом Огурца. Сначала напиток будет продаваться только на российском рынке, но вскоре и другие страны последуют примеру России. В поддержку огуречного Sprite бренд запускает новую рекламную кампанию. Единорог, сёрфинг, автомат для неожиданных предметов и огуречный биллборд – рассказываем, что нас ждет 1 апреля.

Весной впервые за 20 лет существования газированного напитка Sprite в России в линейке продукта появится новый вкус – Sprite с Огурцом. К выходу огуречного напитка на рынок 1 апреля стартует новая рекламная кампания. За креативную концепцию отвечало агентство 2SHARP, за медиа – STARCOM.

«Sprite возвращается на телевидение. 1 апреля — и это не шутка — на российских ТВ-каналах появится новый рекламный ролик, посвященный Sprite Огурец!», - пишут авторы проекта. Однако первоапрельский ролик будет отличаться от того, что зрители увидят в последующие месяцы.

Героем кампании стал единорог, катающийся на сёрфе. Как объясняют креативщики, это так же неожиданно, как и Sprite со вкусом Огурца. В эту субботу, 1 апреля, единорог будет раздавать в московских кинотеатрах Sprite Огурец в маленькой баночке. Они выпущены ограниченным тиражом. Студенты столичных вузов также смогут получить свою банку огуречного напитка. Для этого надо «обменять неожиданное сочетание из 2-х предметов на Sprite Огурец» в специальных автоматах. В рамках кампании бренд приготовил также наружную рекламу и торговую поддержку.

Первоапрельский ролик

Состав творческой группы

THE COCA-COLA COMPANY (клиент)

Anastasia Sinyagina, Marketing Manager Sparkling Category

Sergey Sverzhinskiy, Creative Excellence Marketing Manager

Evgeniya Lebedeva, Brand Manager Sprite & Schweppes

2SHARP (креатив)

Anton Busygin - Creative Director

Aleksandra Kochemazova- Client Service Director

Maria Primachenko - Creative Strategy Director

Sveta Chugunova - Head of Copywrite

Natasha Zueva - Account Director

MCCANN ERICKSON (Packaging development)

Anna Kuzyakina, Account Director

Sergey Dianshin, Senior Art Director

Victor Kirichenko, Senior Designer

STARCOM (медиа)

Anastasia Troshina, Client Service Director

Alexey Ratnikov, Media Group Head

Nikita Pribylovskiy, Senior Media Planner

THE DIRECTORS (диджитал)

Julia Evdokimchik, Creative Director

Alexander Nikiforov, Creative Director

Andrey Khlybov, Client Service Director

Ksenia Golomzina, Account Director

ARK CONNECT (BTL Agency)

Julia Gordonova, Managing Director

Andrey Vlasuk, Group Account Director

Draginya Knezi, Creative Director