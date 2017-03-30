Иллюстрации предоставлены пресс-службой
Этой весной Sprite выпускает новый продукт – Sprite со вкусом Огурца. Сначала напиток будет продаваться только на российском рынке, но вскоре и другие страны последуют примеру России. В поддержку огуречного Sprite бренд запускает новую рекламную кампанию. Единорог, сёрфинг, автомат для неожиданных предметов и огуречный биллборд – рассказываем, что нас ждет 1 апреля.
Весной впервые за 20 лет существования газированного напитка Sprite в России в линейке продукта появится новый вкус – Sprite с Огурцом. К выходу огуречного напитка на рынок 1 апреля стартует новая рекламная кампания. За креативную концепцию отвечало агентство 2SHARP, за медиа – STARCOM.
«Sprite возвращается на телевидение. 1 апреля — и это не шутка — на российских ТВ-каналах появится новый рекламный ролик, посвященный Sprite Огурец!», - пишут авторы проекта. Однако первоапрельский ролик будет отличаться от того, что зрители увидят в последующие месяцы.
Героем кампании стал единорог, катающийся на сёрфе. Как объясняют креативщики, это так же неожиданно, как и Sprite со вкусом Огурца. В эту субботу, 1 апреля, единорог будет раздавать в московских кинотеатрах Sprite Огурец в маленькой баночке. Они выпущены ограниченным тиражом. Студенты столичных вузов также смогут получить свою банку огуречного напитка. Для этого надо «обменять неожиданное сочетание из 2-х предметов на Sprite Огурец» в специальных автоматах. В рамках кампании бренд приготовил также наружную рекламу и торговую поддержку.
Первоапрельский ролик
Состав творческой группы
THE COCA-COLA COMPANY (клиент)
Anastasia Sinyagina, Marketing Manager Sparkling Category
Sergey Sverzhinskiy, Creative Excellence Marketing Manager
Evgeniya Lebedeva, Brand Manager Sprite & Schweppes
2SHARP (креатив)
Anton Busygin - Creative Director
Aleksandra Kochemazova- Client Service Director
Maria Primachenko - Creative Strategy Director
Sveta Chugunova - Head of Copywrite
Natasha Zueva - Account Director
MCCANN ERICKSON (Packaging development)
Anna Kuzyakina, Account Director
Sergey Dianshin, Senior Art Director
Victor Kirichenko, Senior Designer
STARCOM (медиа)
Anastasia Troshina, Client Service Director
Alexey Ratnikov, Media Group Head
Nikita Pribylovskiy, Senior Media Planner
THE DIRECTORS (диджитал)
Julia Evdokimchik, Creative Director
Alexander Nikiforov, Creative Director
Andrey Khlybov, Client Service Director
Ksenia Golomzina, Account Director
ARK CONNECT (BTL Agency)
Julia Gordonova, Managing Director
Andrey Vlasuk, Group Account Director
Draginya Knezi, Creative Director