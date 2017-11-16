Кира спела французскую песню «Le Tourbillon de la Vie», которую исполняла Жанна Моро в фильме Франсуа Трюффо 1962 года «Жюль и Джим». Актриса уже не в первый раз появляется в рекламе бренда: 6 лет назад Найтли стала лицом аромата от Chanel, а в прошлом году – лицом ювелирной линии. 

В новом музыкальном ролике Кира Найтли демонстрирует украшения из новой коллекции модного дома, а также именную гитару Chanel. 