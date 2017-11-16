Кира Найтли теперь не только актриса, но и певица. Записывать сольный альбом Найтли пока не собирается, она ограничилась только одной песней исключительно для рекламы ювелирной коллекции Chanel Coco Crush.

Кира спела французскую песню «Le Tourbillon de la Vie», которую исполняла Жанна Моро в фильме Франсуа Трюффо 1962 года «Жюль и Джим». Актриса уже не в первый раз появляется в рекламе бренда: 6 лет назад Найтли стала лицом аромата от Chanel, а в прошлом году – лицом ювелирной линии.

В новом музыкальном ролике Кира Найтли демонстрирует украшения из новой коллекции модного дома, а также именную гитару Chanel.