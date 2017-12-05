Награда вручается ежегодно компаниям, продукция или сфера деятельности которых сопряжены со здоровым, рациональным питанием

3 декабря на площадке фестиваля еды «ВКУСНО!» были названы имена победителей Премии «Здоровое питание - 2017». Награда вручается ежегодно компаниям, продукция или сфера деятельности которых сопряжены со здоровым, рациональным питанием.

Церемония награждения Премии «Здоровое питание – 2017» собрала на своей площадке представителей компаний-лидеров, которые не словом, а делом доказали, что качество продукции стоит на первом месте.

«Для всей команды Perfomance food здоровое питание – стиль жизни. Поэтому забота о качестве продукта с соблюдением всех норм правильного питания так для нас важна. Очень здорово, когда люди достигают своих целей, идут вперед и меняют жизни вместе с нами! Это придает стимул развиваться дальше и делать свое дело на 100%», - комментирует генеральный директор Исаев Вячеслав.

«Panasonic много лет продвигает идеи здорового питания в России, реализуя свой глобальный слоган «Улучшая жизнь, улучшаем мир». И каждая новая награда подтверждает то, что мы движемся в правильном направлении. В этом году жюри отметило новинку, которой мы по-настоящему гордимся, - паровую конвекционную печь NU-SC101. Эта уникальная разработка японских инженеров сделает ваши любимые блюда не только вкусными, но и здоровыми», - прокомментировал Роман Горновой, руководитель департамента бытовой техники Panasonic Россия.

Все гости фестиваля имели возможность лично убедиться, что полезное может быть и вкусным, благодаря молочных продуктов на бесплатной дегустации от АО «Рузское молоко».

«Основная цель агрохолдинга «Рузское Молоко» - производство полностью натуральных, качественных молочных продуктов полезных для здоровья детей и взрослых. Мы неотступно придерживаемся этой цели, контролируя качество на каждом этапе производства - от выращивания органических кормов для наших коров на собственных полях, до переработки на собственном молочном заводе. За это нас выбирают наши покупатели!» - комментирует Василий Вадимович Бойко-Великий, Председатель совета директоров АО «Русское молоко».

Ведущий церемонии – Антон Привольнов («Контрольная закупка» на Первом канале)- назвал более 50 компаний-победителей премии.

Гости церемонии поделились своими впечатлениями:

«Выражаем благодарность Оргкомитету премии за признание нашей продукции! Компания «Сёмушка» является одним из лидеров по производству орехов и сухофруктов, которые так важны для здорового и полноценного питания всей семьи" – выражает благодарность коммерческий директор компании Марат Григорян.

«CAFAFREECA – первая фитнес кондитерская на российском рынке, и победа в Премии важна для нашей команды. Теперь мы официально можем заявить о высоком уровне качества наших десертов, что поможет потребителю сделать правильный выбор» - прокомментировал Евгений Падежников, основатель CAFAFREECATM.

Не только для лауреатов Премии этот день стал особенным, но и для всех гостей фестиваля. Фестиваль еды «ВКУСНО!» - стал настоящим праздником правильного питания и здорового образа жизни.

На площадке «Кухня» делились своими секретами лучшие шеф-повара. Первым стал мастер-класс от Генерального партнера фестиваля в категории Мелкая бытовая техника Panasonic, который провели шеф-повара Александр Сидоркин и Андрей Мраморнов - создатели проекта AA lub. Они показали как правильно готовить парфе из печени индейки с хрустящим шалотом и брусничным соусом. Елена Савчук, шеф-повар ресторана «LavkaLavka» рассказала свой рецепт сахалинского гребешка с корнем сельдерея и топинамбуром. Егор Рудольский, шеф-повар Cookers Gourmet Café приготовил Анти-кашу на молоке из кедрового ореха. И конечно каждый смог попробовать пряный тыквенный суп-пюре от Дмитрия Третьякова, Кулинарная студия «Гастрономъ».

Пока мамы записывали рецепты и дегустировали блюда, самые маленькие гости фестиваля оказались в волшебном городе профессий, где под чутким руководством воспитателей «КидБурга» осваивали профессию фуд-фотографа, побывали на настоящей ферме и конечно сами преобразились благодаря аквагриму от АО "Агросила".

Впервые в рамках фестиваля прошли дебаты о питании, где все желающие смогли разобраться: приносят ли пользу витамины и БАДы, в чем разница между свежими продуктами и свежезамороженными, а также обсудить другие актуальные вопросы здорового питания. Модератором выступил Валерий Юшкевич - персональный фитнес-тренер, мастер спорта по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу, Instagram: @valerasupertrener.

Особенно порадовали гостей конкурсы и подарки от партнеров. Однако дегустации и подарки были не последним сюрпризом для гостей фестиваля. Любители здорового образа жизни собрались на лектории, где Стас Сконечны, ведущий телеканала «ЖИВИ!» и автор проекта GO2FIT поделился своим опытом в персонализированной фитнес системе, а Екатерина Медушкина, Руководитель онлайн-проекта здорового похудения «Бикини Бум с Катей Медушкиной», автор «Академии Нутрициологии» рассказала про коррекцию веса и роль здорового питания.

Вопрос здорового, рационального питания никогда не потеряет свою актуальность, поэтому с каждым годом в Премии принимает участие все большее количество компаний.

Среди победителей Премии «Здоровое питание» 2017 года: АО «Рузское молоко», ООО «Панасоник Рус», ООО «Группа компаний «Дарница», АО «Мясокомбинат Клинский», ООО «Круз» - ТМ 6 соток, Оргтиум, Popplerbox, Кокосовая вода FOCO от импортёра ЭксИм Пасифик, Royal Cane, ЗАО «Мирра-М», ООО «РК ЕвроПрестиж», Botteganova organic store, ООО «Агро-инвест», АО «Агросила», ТМ «Территория вкусофф», ТПК «Вилон», Гранола.Лаб, фермерские продукты Ko&CO, ПАО Молочный комбинат «Воронежский», «Сёмушка», АО «КОМПАНИЯ «ПРОДУКТ-СЕРВИС», ООО «СОБРАНИЕ», ОАО «Сады Придонья», ООО ГК «Органик Сайбериан Гудс», Группа компаний IKRA.RU , ОДАС Фарма, АО «Агросила», Журнал Diabetic living – Россия и другие.

Генеральный партнёр фестиваля в категории «Мелкая бытовая техника» - Panasonic. Официальный партнёр «Кухни» - компания «Сёмушка». Молочный партнёр Фестиваля – ТМ «Рузское молоко». Официальная вода Фестиваля – ТД «ЛАНГВЕЙ». Организатор площадки «Кухня» - журнал ГастрономЪ. Партнер детской площадки – город профессий «КидБург». Партнеры фестиваля: Салон оптики для детей и подростков БИНОККИО, VerryBerryLab, компания Ring Lamp, компания Расти большой.

Организатор мероприятия - Фонд «Социальные проекты».