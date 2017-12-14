Этот блиц-опрос экспертов посвящен трендам в креативной составляющей любого проекта в уходящем и наступающем году

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Как 2017 год повлиял на создание самых нестандартных проектов? Что будет определять направление мысли российских креаторов в следующем году?

О тенденциях уходящего года и о ставках на грядущий 2018 рассуждают Артём Синявский (Marvelous), Андрей Губайдуллин (РА «Восход»), Юлия Аракелова (Publicis Communications), Александр Мерзляков, (Leo Burnett Moscow).

Артем Синявский, креативный директор Marvelous Group



2017



Каждый год все сходят с ума по какой-то вещи и дружно бегут в одну и ту же сторону. Помните, как пару лет назад вышло 6 кампаний с Мезенцевым, и почти все бренды сделали интеграции в канал Кати Клеп? В этом году все (как клиенты, так и агентства) дружно просили/предлагали big data и programatic. Не то чтобы эти вещи появились только в этом году, но захотели их сильно именно в 2017. Доходило до того, что нам не нужна big idea, расскажите лучше, как мы догоним баннером нашу огромную базу, которую мы соберем за счет этого супер-алгоритма и т. д.

2018



Прогнозы на 2018 можно сделать по результатам 2017 года. Думаю, что влияние умных моделей продолжится и усилится, медиарынок продолжит сильно меняться, что, безусловно, скажется и на креативе – он станет более прагматичным, появятся такие термины как креативный таргетинг и многие другие. Мы будем подстраиваться и стараться давать клиентам всё самое новое и лучшее, но лично я уверен, что старая добрая гениальная идея, рожденная на общечеловеческом инсайте всегда будет рвать. Поживём увидим. Каждый год все сходят с ума по какой-то вещи и дружно бегут в одну и ту же сторону. Помните, как пару лет назад вышло 6 кампаний с Мезенцевым, и почти все бренды сделали интеграции в канал Кати Клеп? В этом году все (как клиенты, так и агентства) дружно просили/предлагали big data и programatic. Не то чтобы эти вещи появились только в этом году, но захотели их сильно именно в 2017. Доходило до того, что нам не нужна big idea, расскажите лучше, как мы догоним баннером нашу огромную базу, которую мы соберем за счет этого супер-алгоритма и т. д.Прогнозы на 2018 можно сделать по результатам 2017 года. Думаю, что влияние умных моделей продолжится и усилится, медиарынок продолжит сильно меняться, что, безусловно, скажется и на креативе – он станет более прагматичным, появятся такие термины как креативный таргетинг и многие другие. Мы будем подстраиваться и стараться давать клиентам всё самое новое и лучшее, но лично я уверен, что старая добрая гениальная идея, рожденная на общечеловеческом инсайте всегда будет рвать. Поживём увидим.

Андрей Губайдуллин, креативный директор РА «Восход»



2017



Пивная реклама вернулась на ТВ, а вместе с ней стало еще больше унылости и пластмассы на экранах. В России все кинулись удивлять потребителей технологичными штучками и хайпом, а в остальном мире креаторы думали еще и о художественной ценности и арт-дирекшене той или иной работы. В связи с появлением все новых и новых сообщений о достижениях AI, все чаще стали появляться интересные работы с искусственным интеллектом.



2018



В первой половине 2018 из всех щелей полезут футбольные мячи и безвкусная (за редким исключением) реклама с футбольными звездами. Думаю, что нечто интересное и новенькое в PR-технологиях нам предложит кандидат в Президенты Ксения Собчак. Надеюсь, наша индустрия найдет баланс между AI, технологиями и творчеством.



К тому же, Publicis « нагнул » Каннский фестивал ь и его заставил кардинально измениться. С нетерпением жду июня 2018 и новостей с других фестивалей. Пивная реклама вернулась на ТВ, а вместе с ней стало еще больше унылости и пластмассы на экранах. В России все кинулись удивлять потребителей технологичными штучками и хайпом, а в остальном мире креаторы думали еще и о художественной ценности и арт-дирекшене той или иной работы. В связи с появлением все новых и новых сообщений о достижениях AI, все чаще стали появляться интересные работы с искусственным интеллектом.В первой половине 2018 из всех щелей полезут футбольные мячи и безвкусная (за редким исключением) реклама с футбольными звездами. Думаю, что нечто интересное и новенькое в PR-технологиях нам предложит кандидат в Президенты Ксения Собчак. Надеюсь, наша индустрия найдет баланс между AI, технологиями и творчеством.ь и его заставил кардинально измениться. С нетерпением жду июня 2018 и новостей с других фестивалей.

Юлия Аракелова, Chief Strategic Officer Publicis Communications Russia



2017



На мой взгляд, главным словом в этом году стало слово «омниканальность». Каждый клиент к ней стремится, и не было ни одного брифа, где бы об этом не шла речь. Это касается и креатива: в этом году стало окончательно понятно, что хорошая креативная идея должна быть media-neutral, то есть, одинаково естественно разворачиваться в любом канале коммуникации.



Это отражается, в том числе, на изменениях, произошедших в креативных фестивалях, ведь именно они являются зеркалом нашей индустрии. Традиционные номинации (ролик, принт, наружная реклама) постепенно теряют и смысл, и вес. Самые громкие фестивальные кейсы получают сразу гроздь наград в нескольких номинациях. Число номинаций в Каннах возросло раза в три, и самые престижные из них –Titanium, Glass, Innovative, Entertainment – не означают никакого конкретного канала или жанра. А, например, фестиваль The Andy вообще отменил разделение по номинациям и оценивает исключительно креативную идею. Так что тренд этого года – омниканальный креатив.



2018



Думаю, эти тренды будут только усиливаться в 2018 году. Также мы столкнемся с еще более стремительным развитием технологий. В этом году на фестивале креативной рекламы в Каннах определенно победили технические решения. Акселераторы, хакатоны и эджайл, AI скорее всего, станут главными словами следующего года. Уже сейчас в нашей индустрии активно развивается создание ботов, оптимизирующих креативный процесс. Скоро искусственный интеллект возьмет на себя и какие-то части креативной работы.



Однако нашествие технологий не значит, что люди в индустрии не будут нужны. Технологические решения лишь подчеркивают принципиальную важность креативности, эмпатии и этики, которые свойственны только человеку. Боты и искусственный интеллект могут взять на себя много рутинной работы, но никто, кроме нас, не сможет придумать яркую идею и прочувствовать глубинный инсайт.



Также я ожидаю дальнейшего роста этической тематики в индустрии. Одними из самых посещаемых и громких событий в Каннах были выступления, посвященные правам групп, традиционно считавшихся меньшинствами: женщины, люди с ограниченными возможностями, люди нетрадиционной ориентации, беженцы и социально незащищенные группы. Важность этой темы подчеркивает, например, сотрясающий сейчас мир кино и соцсетей «харвигейт» и флешмобы типа #MeToo. Так что в следующем году нам будет важно оставаться творческими и порядочными людьми, активно осваивающими технологии. На мой взгляд, главным словом в этом году стало слово «омниканальность». Каждый клиент к ней стремится, и не было ни одного брифа, где бы об этом не шла речь. Это касается и креатива: в этом году стало окончательно понятно, что хорошая креативная идея должна быть media-neutral, то есть, одинаково естественно разворачиваться в любом канале коммуникации.Это отражается, в том числе, на изменениях, произошедших в креативных фестивалях, ведь именно они являются зеркалом нашей индустрии. Традиционные номинации (ролик, принт, наружная реклама) постепенно теряют и смысл, и вес. Самые громкие фестивальные кейсы получают сразу гроздь наград в нескольких номинациях. Число номинаций в Каннах возросло раза в три, и самые престижные из них –Titanium, Glass, Innovative, Entertainment – не означают никакого конкретного канала или жанра. А, например, фестиваль The Andy вообще отменил разделение по номинациям и оценивает исключительно креативную идею. Так что тренд этого года – омниканальный креатив.Думаю, эти тренды будут только усиливаться в 2018 году. Также мы столкнемся с еще более стремительным развитием технологий. В этом году на фестивале креативной рекламы в Каннах определенно победили технические решения. Акселераторы, хакатоны и эджайл, AI скорее всего, станут главными словами следующего года. Уже сейчас в нашей индустрии активно развивается создание ботов, оптимизирующих креативный процесс. Скоро искусственный интеллект возьмет на себя и какие-то части креативной работы.Однако нашествие технологий не значит, что люди в индустрии не будут нужны. Технологические решения лишь подчеркивают принципиальную важность креативности, эмпатии и этики, которые свойственны только человеку. Боты и искусственный интеллект могут взять на себя много рутинной работы, но никто, кроме нас, не сможет придумать яркую идею и прочувствовать глубинный инсайт.Также я ожидаю дальнейшего роста этической тематики в индустрии. Одними из самых посещаемых и громких событий в Каннах были выступления, посвященные правам групп, традиционно считавшихся меньшинствами: женщины, люди с ограниченными возможностями, люди нетрадиционной ориентации, беженцы и социально незащищенные группы. Важность этой темы подчеркивает, например, сотрясающий сейчас мир кино и соцсетей «харвигейт» и флешмобы типа #MeToo. Так что в следующем году нам будет важно оставаться творческими и порядочными людьми, активно осваивающими технологии.