Благотворительный фонд помощи бездомным животным «Ника» предложит футбольным болельщикам забрать бездомных собак из приютов. В рамках акции «Найди в России друга» посетители Чемпионата мира по футболу смогут найти новых друзей в 11 российских городах.
«Ника» связывается с приютами в городах проведения ЧМ-2018, размещает профили животных на сайте BeFriendRussia.com и в соцсетях, а также полностью готовит собак к новой жизни. Подготовка включает вакцинацию, чипирование, оформление документов. Гостям останется лишь выбрать питомца онлайн и забрать его из приюта. Средства на подготовку животных и масштабную рекламную кампанию в поддержку акции собираются на краудфандинговом сервисе Indiegogo. Цель организаторов — 100 тысяч долларов.
Проект уже поддержали телеведущие Маргарита Митрофанова, Мария Ивакова и Елена Усанова, актер Михаил Тарабукин, футболист Дмитрий Сычев. Режиссер Илья Найшуллер снял для «Ники» короткометражный фильм.
Пользователи также могут принять участие в BeFriend Challenge — для этого нужно разместить в соцсетях свое фото в образе собаки и поставить хэштег #BeFriend.
Съемочная команда ролика: Versus Pictures
Илья Найшуллер, режиссер
Рубен Адамян, продюсер
Екатерина Кононенко, продюсер
Андрей Краузов, оператор
Юлия Цвитко, второй режиссер
Влад Каптур, монтаж
Даша Чаруша, музыка
Креативная идея: DPG