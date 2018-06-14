Фонд «Ника» запустил международную кампанию с прицелом на болельщиков

Благотворительный фонд помощи бездомным животным «Ника» предложит футбольным болельщикам забрать бездомных собак из приютов. В рамках акции «Найди в России друга» посетители Чемпионата мира по футболу смогут найти новых друзей в 11 российских городах.

«Ника» связывается с приютами в городах проведения ЧМ-2018, размещает профили животных на сайте BeFriendRussia.com и в соцсетях, а также полностью готовит собак к новой жизни. Подготовка включает вакцинацию, чипирование, оформление документов. Гостям останется лишь выбрать питомца онлайн и забрать его из приюта. Средства на подготовку животных и масштабную рекламную кампанию в поддержку акции собираются на краудфандинговом сервисе Indiegogo. Цель организаторов — 100 тысяч долларов.

Проект уже поддержали телеведущие Маргарита Митрофанова, Мария Ивакова и Елена Усанова, актер Михаил Тарабукин, футболист Дмитрий Сычев. Режиссер Илья Найшуллер снял для «Ники» короткометражный фильм.

Пользователи также могут принять участие в BeFriend Challenge — для этого нужно разместить в соцсетях свое фото в образе собаки и поставить хэштег #BeFriend.

Съемочная команда ролика: Versus Pictures

Илья Найшуллер, режиссер

Рубен Адамян, продюсер

Екатерина Кононенко, продюсер

Андрей Краузов, оператор

Юлия Цвитко, второй режиссер

Влад Каптур, монтаж

Даша Чаруша, музыка

Креативная идея: DPG