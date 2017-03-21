Новые записи группы были защищены паролем “2017”



facebook/gorillaz

Пользователь Reddit обнаружил на видеохостинге Vimeo новые видеоклипы британской рок-группы Gorillaz. Все они были опубликованы на одном и том же канале и запоролены простой защитной комбинацией из четырех цифр - 2017.

Как оказалось, один из поклонников группы — пользователь Reddit под ником omegapro200 — решил вбить название песен с нового альбома Gorillaz в Google. Он сразу увидел ссылки на несколько видеороликов, выложенных на видеохостинг Vimeo. Пользователю удалось быстро подобрать пароль: подходящей комбинацией оказалось сочетание цифр “2017”.

Видеофайлы былы загружены 4 марта. По информации Business Insider песни самой известной в мире виртуальной группы мог “слить” её собственный светотехник Дилан Бёрн. Видимо , он готовился к новому шоу и загрузил видео на Vimeo. Однако Бёрн не учел, что аккаунт могут взломать. Издание добавляет, что официальные представители Gorillaz не смогли оперативно подтвердить подлинность треков и их наличие в грядущем альбоме “Demon Dayz”. Аккаунт Бёрна на данный момент уже удален.