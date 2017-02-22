На официальном сайте министерства запущен новый раздел



Скриншот сайта mid.ru

На официальном сайте Министерства иностранных дел РФ появилась новая рубрика, в которой публикуются фейковые новости о России из зарубежных СМИ. Примеры недостоверных сообщений располагаются в рубрике “Примеры публикаций, тиражирующих недостоверную информацию”.

Первыми фейковыми новостями, опубликованными на сайте МИДа, стали сообщения изданий Santa Monika Observer и The Telegraph. В первом сообщении говорится об инсинуациях вокруг причин смерти российских дипломатов, в частности о кончине постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина.

В другой публикации британская газета пишет о "российском следе" в организации попытки переворота в Черногории. Под всеми новостями, размещенными в новом разделе, МИД опубликовало сообщение о том, что в данных материалах “распространяютс я данные, не соответствующие действительности ”.

Ранее сообщалось, что министерством было принято решение о создании специального раздела на своем сайте, чтобы разоблачать СМИ, которые публикуют непроверенную либо неверную информацию.