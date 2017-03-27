MediaCab и A2B communications объединяются

Два наиболее крупных оператора рекламы на такси – MediaCab и A2B communications решили объединить свои усилия для консолидации рынка и создания единой структуры с максимальным опытом и качеством предоставляемых услуг. Совместный проект продолжит развиваться под брендом MediaCab.

На данный момент оператор имеет договорные отношения с крупнейшими официальными таксопарками в Москве, Санкт-Петербурге и еще нескольких городах-миллионниках. В 2017 году планируется дальнейшее расширение географии, т.к. запланировано несколько федеральных рекламных кампаний на такси.

Илья Молотков, Коммерческий директор MediaCab: «Вместо конкуренции мы решили консолидировать усилия по развитию данного сегмента наружной рекламы. Хотим сделать рекламу на такси такой же интересной и востребованной как в Лондоне, Нью-Йорке и Шанхае. Все предпосылки для этого есть, и мы рады что все чаще находятся рекламодатели, которые не боятся экспериментировать со своим медиамиксом и креативом.”

«Рынок рекламы на такси активно развивается, растет количество проводимых кампаний, появляются новые форматы, сервисы и услуги. Как пример – уникальный для транзитной рекламы сервис он-лайн мониторинга и расчета медиаметрии, разработанный совместно Медиакэб и ЭСПАР-Аналитик. Все больше рекламодателей опробуют данный вид рекламы и оценивают для себя его эффективность» - говорит Генеральный директор MediaCab, Михаил Горин.

Первой совместной акцией объединенной компании стало размещение федеральной сети электроники Эльдорадо, совместно с рекламным агентством Posterscope. Кампания проводится на такси в Москве и Санкт-Петербурге, задействовано более 1200 единиц транспорта.

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