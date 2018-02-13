Оператор займётся декларированием товаров для личного пользования, перемещаемых в рамках международной электронной торговли

Минфин готовится поменять правила игры на рынке трансграничной интернет-торговли, а именно предлагает ввести статус уполномоченного оператора в этой сфере, который смогут получить не все компании, сообщает «Коммерсант».

Для получения такого статуса компания должна соответствовать целому ряду требований. В частности, должна не менее двух лет находиться в реестре таможенных представителей, обладать опытом декларирования товаров для личного пользования и предоставить обеспечение в размере €1,5 млн. Также она должна иметь информационную систему, совместимую с ЕАИС таможенных органов для передачи персональных данных клиентов и информации о посылках.

Лишиться статуса уполномоченного оператора компания может в том случае, если таможенный орган установит факты недостоверного декларирования, в том числе ИНН и года рождения физических лиц, в адрес которых доставляются товары.

Новое регулирование протестируют с 15 мая до 31 декабря 2018 года. Участвовать в эксперименте планирует и «Почта России». Заказавшие доставку «Почтой России», будут указывать ИНН, а в случае его отсутствия – паспортные данные и год рождения. Эксперимент стартует только в отношении товаров, стоимость которых превышает лимит беспошлинного ввоза товаров из-за рубежа, который составляет €1 тысячу, а с января 2019 года снизится до €500.

В тестировании также может принять участие маркетплейс Joom. AliExpress «внимательно изучает проект без подтверждения дальнейших планов», сообщили источники издания.

Эксперты отмечают, что речь идет о революционных изменениях в сфере сбора данных и их администрирования. Такой эксперимент позволяет убить двух зайцев – снять с ФТС львиную долю нагрузки при администрировании и повысить уровень дисциплины при декларировании товаров.

В Минфине заверили, что эксперимент не приведет к сокращению участников рынка международной интернет-торговли.

Напоимним, Федеральная таможенная служба расширила перечень необходимых сведений для оформления покупок в иностранных интернет-магазинах, доставляемых экспресс-перевозчиками. Помимо паспортных данных покупателям теперь придется указывать ИНН и предоставлять скриншоты или ссылки на заказанный товар.