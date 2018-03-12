Среди известных персонажей на данный момент – Пятачок, Винни-Пух и герои «Ну погоди!»

Выпуск спортивными брендами тематических серий кроссовок давно и широко практикуется во всём мире. Не так давно о коллаборации сообщили бренды Nike и Sony, вдохновившиеся приставкой PlayStation. Немного ранее adidas выпустил кроссовки со вшитым проездным билетом в сотрудничестве с управлением транспорта Берлина.

На прошлой неделе российское представительство компании Puma сообщило о выпуске коллекции спортивной обуви с изображением героев «Союзмультфильма».

Председатель правления киностудии Юлиана Слащева отмечает, что это первая в истории Puma коллаборация на российском рынке.

«Нам очень приятно, что именно «Союзмультфильм» начал сотрудничать с этим знаменитым брендом! Подобные коллаборации для нас — обязательный шаг для развития лицензионного направления «Союзмультфильма», — написала Юлиана Слащева в своем профиле на Facebook.

На кроссовках из новой серии будут изображены Волк и Заяц из «Ну, погоди!», Пятачок и другие герои мультфильмов.

Новость уже обсудили в СМИ и социальных сетях. Большинство пользователей поддержали идею такого сотрудничества и признались, что не против бы были иметь такую модель.

Среди представленных вариантов предпочтение отдают черной модели с изображением Пятачка и Винни-Пуха.

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