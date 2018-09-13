На космических кораблях NASA появится реклама

NASA планирует продавать коммерческим компаниям права на называние космических миссий и ракет. Кроме того, астронавты могут получить разрешение участвовать в рекламных компаниях, в том числе — на МКС. Доходы от продажи такой рекламы помогут NASA частично компенсировать расходы, сообщает The Washington Post со ссылкой на директора NASA Джеймса Брайденстайна.

Брайденстайн создал специальный комитет по изучению «провокационных вопросов». Он должен заняться идеей использования ракет и других космических аппаратов в рекламе. В планы ведомства могут войти продакт-плейсмент, рекламные речи от астронавтов, а также продажи имен для ракет и других аппаратов коммерческим компаниям.

По мнению главы NASA, космонавты тоже должны быть открыты для журналистов и маркетинговых предложений, их должны узнавать дети. «Однажды я надеюсь увидеть фото астронавта NASA на коробке с кукурузными хлопьями», — отметил Джеймс Брайденстайн.

Бренд NASA пользуется популярностью во всём мире. Одежда с логотипами есть у Target, Old Navy, Lands' End, Coach, H&M, а дизайнер Heron Preston продает футболки с надписью NASA за $270. Но при этом NASA не получает процентов от его использования, отмечает издание.

По данным Института научной и технологической политики США, одна частная космическая станция может приносить агентству от $455 млн до $1,2 млрд в год. Это различные виды коммерческой деятельности, среди которых продажа прав на название ракет, снятие фильмов и проведение спортивных турниров в космосе, размещение туристов.