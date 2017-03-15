17 марта в Сочи состоится IV Ежегодная Национальная Программа и Форум «Спорт и Россия»

17 марта 2017 года в «Swissоtel Resort Сочи Камелия» состоится IV Ежегодная Национальная Программа и Форум «Спорт и Россия» - мероприятие, призванное выявить лидеров в области продвижения спорта в России.

«Россия является одним из мировых лидеров в сфере развития спорта высших достижений и за последние годы накопила обширный опыт проведения соревнований самого высокого уровня. Обмен мнениями и наработками между представителями спортивной общественности нашей страны является важным стимулом для дальнейшего профессионального роста, и форум «Спорт и Россия – 2017» дарит нам для этого прекрасную возможность», - комментирует Сергей Доброхвалов, вице-президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям.

Откроет мероприятие Форум «Спорт Бизнес Инвестиции». Представители ведущих компаний поделятся своим опытом в сфере практической реализации спортивных проектов, обсудят актуальные тенденции развития партнерства в области спорта, расскажут о популяризации спорта и здорового образа жизни среди сотрудников и их семей.

Среди спикеров выступят:

- Глеб Пилявский, ФК «Спартак», с темой «Привлечение болельщиков на стадион путем продвижения услуг ФК через детскую аудиторию»;

- Виктория Родригез Алонсо/Victoria Rodriguez Alonso ФК Реал Мадрид, Испания/Real Madrid C.F, тема - «Ambush маркетинг и его применение к испанскому спорту»;

- Кристина Павлишина, Фонд развития инноваций и модернизации в медицине и спорте "ГЕРАКЛИОН" с темой " Чистый спорт. Честный разговор"

и многие другие.

Завершением вечера будет Официальная Церемония награждения Лауреатов Премии «Спорт и Россия». Ведущий церемонии Виктор Гусев, известный спортивный комментатор, назовет компании и организации, которые добились наилучших результатов в сфере продвижения и поддержки спорта в России. Поздравлять победителей будут и наши почетные гости, среди которых Владимир Мышкин, советский хоккеист, вратарь, заслуженный тренер; Алексей Касатонов, советский хоккеист, многократный чемпион мира, Европы, СССР; Виталий Петров, российский автогонщик и другие.

Смотрите онлайн-трансляцию Программы и Форума «Спорт и Россия» на Портале Vsporte.ru, а также на официальном сайте еженедельника «Футбол».

Программа проходит при поддержке Российского футбольного союза, Департамента физической культуры и спорта города Москвы, ОГО ВФСО "Динамо", Континентальной Хоккейной Лиги, «Российской ассоциации спортивных сооружений» и других.

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