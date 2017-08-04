Кадровые перемены на телеканале связаны с учебой главного редактора Романа Баданина в Стэнфордском университете

На пост главного редактора телеканала «Дождь» в ближайшее время заступит заместитель Александра Перепелова. РБК сообщает, что замещение продлится все время учебы главного редактора Романа Баданина в в Стэнфордском университете.

И.о. главного редактора сообщила, что редакционная политика «Дождя» не изменится, и будут развиваться основные направления – расследования, прямой эфир, репортажи и сайт.

О том, что Роман Баданин уехал учиться в Калифорнию, стало известно в еще весной. «Роман уезжает учиться, но остается главным редактором. Александра Перепелова – и.о. главного редактора», – уточнила агентству «РИА Новости» директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева.

Баданин стал главным редактором «Дождя» в июле 2016 года, до этого он руководил информационным агентством РБК. Александра Перепелова работает на «Дожде» с 2012 года.

Согласно данным СПАРК, в 2016 году выручка «Дождя» выросла на 47,4 млн руб. по сравнению с предыдущим годом и составила 414,7 млн руб. Чистая прибыль канала за 2016 год равнялась 7,8 млн руб. при чистом убытке в 2015-м в размере 75,5 млн руб, пишет РБК.